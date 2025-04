Le fabricant de la cafetière la mieux évaluée au monde offre maintenant une cafetière ultra-claire de très grande taille pour répondre aux besoins des adeptes des infusions à la maison et des entreprises de style café

PALO ALTO, Californie, 16 avril 2025 /CNW/ - AeroPress, Inc., le fabricant canadien de l'emblématique cafetière avec plus de 65 000 critiques cinq étoiles dans plus de 60 pays, a annoncé aujourd'hui l'introduction d'AeroPress Clear XL, la nouvelle évolution de sa populaire cafetière AeroPress Clear, qui offre maintenant une capacité de 20 oz (600 ml). Le modèle Clear XL très recherché s'inspire de la commodité et de l'innovation de son prédécesseur, AeroPress Original XL, offrant une solution à ceux qui veulent des cafés plus grands sans compromettre le goût qui a fait la renommée d'AeroPress et avec tout le plaisir de regarder le processus de fabrication du début à la fin.

AeroPress, Inc. met le paquet avec le lancement d’AeroPress Clear XL.

Le modèle AeroPress Clear XL est conçu pour l'infusion à la maison et dans les cafés, offrant une cafetière cristalline dotée d'une très grande capacité d'infusion. Le Clear XL utilise la technologie d'infusion 3-en-1 révolutionnaire de la marque pour créer le café velouté, corsé et sans grains qui fait la renommée d'AeroPress. Qu'il s'agisse de préparer une grande tasse à la maison ou de servir vos invités, la nouvelle cafetière Clear XL représente une solution de rechange supérieure à la cafetière à piston française standard, avec une panoplie d'avantages inégalés, y compris un café plus savoureux et moins amer, une conception beaucoup plus conviviale et une commodité exceptionnelle avec un temps d'infusion et de nettoyage de moins de 2 minutes. Fabriquée à partir de Tritan™, un matériau résistant au lave-vaisselle et à l'épreuve des bris, la cafetière AeroPress Clear XL est tout simplement de la taille idéale pour les infusions à la maison, sur la route et dans les cafés.

« Notre modèle AeroPress Clear XL change la donne pour les cafés et les amateurs de café. Bien qu'AeroPress est depuis longtemps apprécié des amateurs d'infusion de café à la maison, les propriétaires de café ont maintenant ce qu'ils demandent : l'outil idéal pour élargir le menu de leur café-restaurant grâce au goût unique et de renommée mondiale d'une infusion AeroPress», a expliqué David Cole, chef du marketing d'AeroPress. «Grâce à sa plus grande capacité et à sa conception claire, elle offre maintenant une expérience de dégustation de café intéressante à table où les invités peuvent observer l'ensemble du processus et profiter de la saveur incroyablement veloutée et corsée d'AeroPress.»

La cafetière AeroPress Clear XL, dont le prix régulier est de 124,95 $ CA, est actuellement à 15 % de rabais pendant 15 jours, du 15 au 29 avril sur AeroPress.com et Amazon.ca.

«Nous continuons d'innover dans les produits AeroPress pour répondre aux besoins des amateurs d'infusion à la maison et des professionnels passionnés», a déclaré Gerard Meyer, chef de la direction d'AeroPress. «Inspirés par les demandes de notre communauté mondiale, nous avons mis au point un produit idéal pour une utilisation quotidienne à la maison, mais évolutive pour les cafés, offrant la même expérience de café inégalée qui fait la renommée d'AeroPress. Ce lancement témoigne de notre engagement à améliorer le processus d'infusion à domicile tout en accueillant de nouveaux adeptes dans la communauté d'AeroPress.»

À PROPOS D'AEROPRESS

Les machines à café AeroPress offrent aux amateurs de café dans plus de 60 pays du monde la possibilité de préparer leur tasse parfaite n'importe où. La technologie brevetée 3-en-1 de la marque permet aux amateurs de café de savourer une tasse de café délicieusement unique, alliant la plénitude d'une cafetière à piston française, la douceur d'un café filtre, la richesse d'un espresso et une qualité de finition qui se prolonge bien après la dernière gorgée. Avec une conception emblématique et un processus de préparation incroyablement rapide, les machines à café AeroPress sont les préférés des baristas, des champions mondiaux du café et des amateurs de café au quotidien exigeants -- et les plus de 65 000 critiques cinq étoiles en ligne parlent d'elles-mêmes. Pour plus de renseignements sur AeroPress, rendez-vous sur aeropress.com ou suivez-nous sur Instagram, TikTok, YouTube et Pinterest.

Tritan est une marque de commerce d'Eastman Chemical Company.

