Aéroports régionaux - Près de 300 000 $ pour l'aéroport international de Mont-Tremblant-La Macaza

MONT-TREMBLANT, QC, le 6 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La députée de Labelle, Chantale Jeannotte, annonce une aide financière de 299 575 $ à l'aéroport international de Mont-Tremblant-La Macaza afin de l'appuyer dans le maintien de ses activités aéroportuaires.

Cette contribution vise à investir dans les administrations aéroportuaires régionales afin que les services aériens régionaux soient maintenus.

Rappelons qu'en septembre 2021, le gouvernement du Québec avait accordé une première aide financière de 567 836 $ à cet aéroport.

Citations

« Notre gouvernement travaille à assurer une offre de services aériens sur notre immense territoire. Relier les régions entre elles, c'est bon pour le tourisme et c'est bon pour notre économie. Investir dans nos aéroports, c'est investir dans nos régions! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« L'aéroport international de Mont-Tremblant-La Macaza est un moteur essentiel pour l'économie de toutes les Laurentides. Je suis fière que notre gouvernement reconnaisse le leadership de cette entreprise d'ici et assure le maintien des infrastructures de qualité dans Labelle. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

« La pandémie a forcé la suspension des vols d'Air Canada et de Porter Airlines. En y ajoutant la suspension de notre service de douane, qui bloque tous nos vols internationaux, les revenus de l'aéroport ont fondu de près de 90 % pendant cette période difficile. L'aide du ministère des Transports et de la Mobilité durable a d'abord permis d'assurer la survie d'une infrastructure stratégique pour notre région. Elle permettra maintenant de relancer nos opérations. Merci encore. »

Serge Larivière, président de l'Aéroport international de Mont-Tremblant

Faits saillants

Cette subvention est octroyée dans le cadre du Programme de soutien aux aéroports régionaux (PSAR).

Le PSAR est doté d'une enveloppe budgétaire de 5 M$ pour 2022-2023.

Liens connexes

Programme de soutien aux aéroports régionaux

