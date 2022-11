Aéroport Montréal Saint-Hubert : l'Office de participation publique de Longueuil publie son rapport

LONGUEUIL, QC, le 1er nov. 2022 /CNW Telbec/ - « C'est avec fierté que nous rendons public le rapport de l'Office de participation publique de Longueuil sur l'augmentation des vols à l'Aéroport Montréal Saint-Hubert » déclare Julie Caron-Malenfant, présidente de cette toute nouvelle institution dont la Ville de Longueuil s'est dotée en juin dernier.

Une participation exceptionnelle

Les activités proposées par l'Office s'inscrivaient dans la continuité de la démarche du député fédéral de Longueuil-Saint-Hubert. En tout, 9 066 personnes ont participé à la démarche de l'Office qui consistait en un sondage représentatif et un questionnaire en ligne, ainsi qu'en un panel de 15 personnes, résidant à Longueuil et sélectionnées au hasard, qui ont rédigé un avis citoyen aux élu(e)s de Longueuil sur l'Aéroport Montréal Saint-Hubert.

« Cette participation exceptionnelle à un premier exercice de l'Office traduit l'immense besoin de la population de s'exprimer sur l'augmentation des vols à l'aéroport avec lequel elle cohabite. C'est aussi une confirmation de la pertinence d'aménager des lieux d'expression citoyenne pour rehausser le débat public », souligne Mme Caron-Malenfant.

Faits saillants

Le sondage

La majorité de la population est favorable (58 %, dont 17 % très favorable et 41 % plutôt favorable) à ce que l'aéroport augmente le nombre de vols qu'il reçoit. On retrouve une portion significativement plus élevée de personnes qui se dit défavorable à l'augmentation des vols au sein de l'arrondissement de Saint-Hubert (38 %) par rapport aux personnes vivant dans les autres arrondissements. L'augmentation des vols est jugée bénéfique pour l'économie, pour la Ville et sa population, d'une part, tout en ayant des impacts négatifs sur l'environnement d'autre part. Les résultats sont plus mitigés lorsqu'on demande aux personnes d'évaluer l'impact d'une augmentation des vols pour elles et eux, personnellement (34% n'y voient aucun impact, 30 % des impacts positifs, 31% des impacts négatifs).

Le panel citoyen

L'augmentation des vols à l'aéroport est possible à certaines conditions, disent les 15 citoyennes et citoyens membres du panel. Les conditions qu'ils proposent se trouvent dans l'avis citoyen préparé à l'intention des élu(e)s qui pourront se l'approprier afin de formuler des attentes auprès des gestionnaires de l'aéroport, ou de toute autre entité qui souhaite intervenir dans ce secteur.

Les conclusions de l'Office

« Les résultats de la démarche indiquent clairement le besoin de compter sur une information à jour et fiable avant de s'engager sur la voie du développement de l'aéroport ainsi que la nécessité d'assurer le maintien de la qualité de vie de la population », explique la présidente de l'Office de participation publique de Longueuil.

Le rapport de l'Office, l'avis citoyen, les résultats du sondage et du questionnaire en ligne, ainsi qu'une importante documentation produite dans le cadre de la démarche sont disponibles en ligne sur le site web de l'Office à oppl.quebec ainsi qu'en version papier dans le réseau des bibliothèques municipales de la Ville de Longueuil.

Une première démarche réussie pour l'Office de participation publique de Longueuil

Cette démarche est le premier mandat que la Ville de Longueuil confie à l'Office. Enchâssé dans la Charte de la Ville de Longueuil le 10 juin 2022, l'Office de participation publique de Longueuil est une instance neutre et indépendante qui a la mission de concevoir et de mettre en œuvre des démarches de participation publique sur une variété de sujets d'intérêt pour la population de Longueuil.

L'Office reçoit ses mandats du comité exécutif, du conseil de ville ou du conseil d'agglomération.

