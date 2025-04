Une nouvelle entente pluriannuelle élargit la possibilité d'accumuler des points Aéroplan au quotidien, grâce à Chexy, une entreprise canadienne innovante de technologie financière

MONTRÉAL, le 15 avril 2025 /CNW/ - Aéroplan, le plus important programme de fidélité en matière de voyage au Canada, s'est associé à Chexy, une entreprise innovante de technologie financière fondée au Canada et dirigée par des femmes, pour aider les membres à transformer en primes les paiements de services essentiels comme le loyer, les factures et les taxes et impôts.

À compter d’aujourd’hui, les membres Aéroplan au Canada peuvent accumuler des points Aéroplan au moyen de Chexy, et les titulaires de cartes de crédit Aéroplan accumulent encore plus de points lorsqu’ils paient avec leur carte. (Groupe CNW/Air Canada)

Chexy permet à ses membres d'utiliser leur carte de crédit pour des paiements courants importants, habituellement effectués par virement électronique, débit préautorisé ou paiement de factures. Ce faisant, ils peuvent accumuler des points, se constituer un crédit et tirer un meilleur parti de dépenses qui ne sont généralement pas assorties de primes. Chexy s'ajoute à la liste croissante de détaillants de calibre mondial partenaires d'Aéroplan, dont Starbucks, Uber, la LCBO et plus de 1 200 stations-service et dépanneurs Parkland participants à l'échelle du Canada, et plus encore.

« Nous savons que nos membres recherchent d'autres façons d'accumuler des points sur leurs dépenses quotidiennes, a déclaré Scott O'Leary, vice-président - Fidélité et Produits à Air Canada. Notre partenariat avec Chexy nous permet de créer de nouvelles catégories d'accumulation importante de points, aidant ainsi nos membres à se rapprocher de leur prochain voyage plus rapidement. »

À compter d'aujourd'hui, les membres Aéroplan au Canada peuvent accumuler des points Aéroplan au moyen de Chexy, et les titulaires de cartes de crédit Aéroplan accumulent encore plus de points lorsqu'ils paient avec leur carte. Les membres peuvent également profiter d'une offre de points-bonis d'une durée limitée pouvant aller jusqu'à 10 000 points-bonis avec Chexy.

« Notre partenariat avec Aéroplan marque un tournant pour les consommateurs canadiens, qui peuvent ainsi tirer profit de leurs paiements les plus importants, a déclaré Lizaveta Akhvledziani Carew, chef de la direction et cofondatrice de Chexy. À une époque où le coût de la vie est au cœur des préoccupations, ce partenariat offre une façon plus avantageuse d'accumuler des points, potentiellement en doublant ou même en triplant les primes chaque année. Il s'agit d'une étape importante dans la refonte de l'avenir des paiements et de la fidélité, où les consommateurs figurent au premier plan. »

Offres de lancement exclusives pour les membres Aéroplan

Les nouveaux utilisateurs de Chexy peuvent obtenir jusqu'à 10 000 points Aéroplan en effectuant les actions suivantes :

ouvrir un nouveau compte Chexy et effectuer le premier paiement avant le 15 juillet 2025 pour 2 000 points ;

; 1 000 points supplémentaires après le 12 e paiement mensuel consécutif;

supplémentaires après le 12 paiement mensuel consécutif; 5 000 points après le traitement de 5 000 $ de paiements dans les six mois suivant l'activation du premier paiement;

après le traitement de 5 000 $ de paiements dans les six mois suivant l'activation du premier paiement; 500 points pour le deuxième paiement récurrent et chaque paiement récurrent supplémentaire (jusqu'à un total de quatre) effectués dans les six mois suivant l'activation du premier paiement, jusqu'à 2 000 points;

pour le deuxième paiement récurrent et chaque paiement récurrent supplémentaire (jusqu'à un total de quatre) effectués dans les six mois suivant l'activation du premier paiement, jusqu'à 2 000 points; tous les paiements doivent être d'un minimum de 50 $.

Offre supplémentaire

Recommandez des amis pour obtenir plus de points : obtenez 1 000 points pour chaque nouvelle recommandation d'utilisateur Chexy qui effectue un premier paiement de plus de 50 $ (jusqu'à 10 recommandations par compte Chexy).

Obtenez le double des points avec une carte de crédit Aéroplan

Maximisez les points en payant au moyen de Chexy avec une carte de crédit Aéroplan. Par exemple, 2 950 $/mois de dépenses admissibles pourraient rapporter 35 400 points par année avec la carte de crédit Aéroplan principale, ou 44 250 points avec une carte de crédit Aéroplan prestige.

Pour obtenir tous les détails : chexy.co/aeroplan

Plus de moyens d'accumuler et d'échanger des points, chaque jour

Aéroplan offre la possibilité d'accumuler et d'échanger des points dans le plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, comptant plus de 45 sociétés aériennes desservant plus de 1 300 destinations dans le monde. Grâce à l'absence de dates d'interdiction et de suppléments sur les vols d'Air Canada, et aux vols aller simple court-courriers à partir de 6 000 points, il est facile de transformer des points en voyages inoubliables.

Les membres peuvent également profiter d'offres exclusives dans plus de 9 000 hôtels grâce à BonPlan Aéroplan, ou échanger des points contre des cartes-cadeaux et de la marchandise de marque réputée dans la eBoutique Aéroplan.

Pour rejoindre les plus de neuf millions de membres Aéroplan et commencer à accumuler des points sur les paiements que vous effectuez déjà, visitez la page aircanada.com/aeroplan.

À propos de Chexy

Chexy est une entreprise canadienne de technologie financière dont la mission est d'aider les gens à progresser en accumulant des primes sur les paiements qu'ils effectuent déjà. Initialement axée sur le loyer, Chexy a élargi sa plateforme pour prendre en charge les paiements par carte de crédit des factures courantes et des impôts gouvernementaux, ce qui permet de débloquer des liquidités, de gagner en flexibilité et d'accumuler des points comme jamais auparavant. Que ce soit pour un paiement à votre propriétaire, à un fournisseur de services publics ou à l'ARC, Chexy vous permet d'obtenir des primes, de gérer vos finances et de prendre le contrôle de votre argent en toute simplicité. Chexy bénéficie du soutien d'investisseurs de premier plan et de la confiance de milliers de Canadiens. Pour en savoir plus sur Chexy, visitez la page chexy.co.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires - au nombre de 45 - et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d'Air Canada. L'ambition climatique d'Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l'atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d'Air Canada. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

