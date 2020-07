MONTRÉAL, le 9 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Aéro Montréal appuie en tout point les arguments présentés par l'industrie aérospatiale canadienne au gouvernement fédéral et partage ses préoccupations à l'égard de l'absence de soutien pour le secteur dans la récente mise à jour économique du Ministre Morneau.

Ce nouveau portrait de la situation ne fait aucunement référence à des mesures qui permettraient la sortie de crise de l'industrie et c'est pourquoi nous réitérons aujourd'hui l'importance de mettre en place une stratégie aérospatiale pancanadienne, avec des mesures spécifiques dédiées à notre secteur dans les plus brefs délais.

Rester dans la course

En mettant l'industrie aérospatiale au cœur des politiques économiques pendant plus de 80 ans, à l'échelle du Québec comme du Canada, les gouvernements ont réussi à faire de l'aérospatiale une industrie qui représente plus de 25 milliards de dollars au PIB du pays.

Et à l'heure de la COVID-19, alors que d'autres juridictions à travers le monde redoublent d'efforts pour soutenir leur industrie aérospatiale, le Québec appuie son champion, mais le gouvernement canadien se fait toujours attendre et le Canada continue de reculer sur les marchés internationaux. Au nom de l'industrie aérospatiale québécoise qui représente 49 % des effectifs et 57 % des ventes du secteur aérospatial canadien, Aéro Montréal sonne l'alarme.

Innover pour perdurer

Au Canada, la recherche et développement est au cœur de l'industrie aérospatiale, avec un investissement de 1,4 milliards par année, dont plus de 70% est effectuée au Québec.

En période de relance, l'innovation est le nerf de la guerre. À titre d'exemple, la France mise sur une relance innovante avec un avion décarboné. Les États-Unis ont de nombreuses fois démontré leur soutien au secteur de la Défense, permettant ainsi le développement de technologies de pointe transférables sur des avions commerciaux.

Le Canada devra, sans plus tarder, continuer à investir dans ce secteur stratégique pour se positionner dans cette course à l'innovation. Afin d'y arriver, notre industrie doit être en mesure de retenir sa main-d'œuvre hautement spécialisée et prévenir un effritement de l'écosystème.

« La mobilisation inédite de tous les acteurs de l'industrie aérospatiale illustre l'intensité de la crise que nous vivons. Par une approche collective, nous plaidons l'importance d'une stratégie spécifique dédiée à notre secteur qui accélèrera la relance en soulignant que celle-ci ne pourra se faire sans l'aide du gouvernement fédéral. » Suzanne M. Benoît, Présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

À propos d'Aéro Montréal

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

