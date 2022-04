Plus de 85M$ accordés pour la réalisation de 3 initiatives en aérospatiale

MONTRÉAL, le 29 avril 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de l'Assemblée générale annuelle d'Aéro Montréal, le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, a annoncé une enveloppe de 85M$ pour la réalisation de trois initiatives du secteur aérospatial. L'événement s'est tenu en présence de 150 premiers dirigeants du monde des affaires, des milieux d'enseignement, de la recherche et des organismes de l'écosystème aérospatial, dans les locaux dans l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

12,77 MILLIONS POUR RENFORCER LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

À l'occasion de ce rassemblement des acteurs de l'industrie aérospatiale, M. le ministre Fitzgibbon a annoncé une enveloppe de 12,77 millions pour permettre à Aéro Montréal de mettre sur pied la seconde phase de l'initiative MACH FAB 4.0 ainsi qu'une participation à l'approche « Fournisseur privilégié ». Lancée en 2016 dans le cadre de la Stratégie québécoise de l'aérospatiale 2016-2026, l'initiative MACH FAB 4.0 a été créée pour favoriser l'intégration des technologies numériques et de fabrication avancée au sein des PME.

Par ce soutien, le gouvernement du Québec entend permettre la poursuite de l'accompagnement des projets de transformation numérique déjà initiés. Il s'assure également d'élargir la démarche de sensibilisation et de diagnostic de l'Offensive de transformation numérique (OTN) du gouvernement du Québec.

Ce levier incontournable pour les PME québécoises ouvre la voie vers une approche supplémentaire de type « fournisseur privilégié ». En conjuguant une parfaite connaissance des programmes d'aide financière offerts par le gouvernement du Québec et une visibilité accrue des besoins des donneurs d'ordres et des capacités des fournisseurs québécois, l'approche de « fournisseur privilégié » s'assurera de préserver l'avantage concurrentiel des entreprises québécoises en aérospatiale.

« En accélérant et en renforçant le virage numérique entrepris lors de la phase 1, le prolongement de l'initiative MACH FAB 4.0 est un atout essentiel pour garantir la compétitivité de nos entreprises aérospatiales québécoises dans une période de relance économique. En solidifiant la chaîne de valeur, des PME aux équipementiers, le gouvernement du Québec veille à renforcer l'attractivité des entreprises de la grappe et leur permet de s'ajuster aux besoins du marché. Par l'optimisation des opérations qu'il offre aux entreprises, ce virage 4.0 contribue à atténuer l'enjeu de pénurie de main-d'œuvre, participe à la réduction de l'empreinte carbone et optimise les coûts de fabrication. Cette initiative préserve indéniablement la capacité du secteur aérospatial à demeurer le premier exportateur manufacturier du Québec. » mentionne Suzanne M. Benoît, Présidente-directrice générale d'Aéro Montréal

UNE MOBILISATION MASSIVE POUR LA RELANCE

Deux initiatives complémentaires seront également soutenues par le gouvernement du Québec. Le Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ) recevra 16 millions de dollars pour la réalisation de projets de recherche précompétitive, de démonstrateurs technologiques de grande envergure et de partenariats internationaux. Le Regroupement pour le développement de l'avion plus écologique sera également soutenu à hauteur 56 472 754 $ pour appuyer la mise en œuvre de la phase 2 du projet mobilisateur Les projets collaboratifs de l'aéronef de demain (LPCAD-2). Ces investissements en faveur de la recherche et de l'innovation durable joueront un effet de levier pour soutenir l'innovation, identifiée par les entreprises du secteur comme étant le maillon clé d'une relance efficiente.

ATTIRER LA RELÈVE - UN DÉFI POUR L'AVENIR

L'Assemblée générale annuelle d'Aéro Montréal a également été l'occasion de souligner l'engagement massif des entreprises du secteur au sein de la grappe aérospatiale du Québec. En 2021, plus de 480 dirigeants et spécialistes du secteur aérospatial québécois se sont impliqués au sein des Chantiers et Comités de travail de la grappe aérospatiale du Québec en gardant en tête une préoccupation commune : attirer les talents de demain.

Alors que le secteur entame sa relance, une grande majorité des entreprises doivent affronter l'enjeu de pénurie de main-d'œuvre. « La rareté de main-d'œuvre a marqué l'année 2021 et risque de perdurer pour les années à venir. Pour y répondre, Aéro Montréal s'est mobilisé de façon inédite en 2021 pour identifier des solutions créatives qu'elle mettra en œuvre en 2022. Nous avons lancé une communauté d'intérêt sur le sujet en regroupant des professionnels de la gestion des ressources humaines, nous avons accru notre présence auprès du grand public et grâce à nos outils, nous avons facilité l'arrimage entre les opportunités du secteur et les talents disponibles sur le marché. Demain, nous nous assurerons de parler à la relève pour les convaincre des belles opportunités qu'offre notre industrie. », assure Mme Benoît.

À propos d'Aéro Montréal

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

