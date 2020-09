MONTRÉAL, le 23 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec, marque le coup d'envoi de la Semaine internationale de l'aérospatiale - Montréal 2020, en collaboration avec le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) et le Palais des Congrès de Montréal.

Du 14 au 17 décembre 2020, Aéro Montréal donnera rendez-vous à tous les acteurs de l'industrie aérospatiale canadienne et internationale pour un événement inédit 100% virtuel. Cette formule repensée, qui privilégie la sécurité des participants et s'appuie sur le savoir-faire de pointe du Palais des Congrès de Montréal, proposera un grand nombre de conférences et de tables rondes et laissera place à des rendez-vous d'affaires virtuels, adaptés aux différents besoins des participants des quatre coins du monde.

Aéro Montréal offrira une expérience innovante au cœur des nouvelles réalités de l'industrie : la semaine débutera avec la 7e édition du Forum innovation aérospatiale international, les 14-15 décembre, sur le thème « Le voyage intelligent repensé ». Elle se poursuivra par une journée dédiée aux activités de défense et de MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) et la promotion de l'industrie aérospatiale auprès de la relève, le 16 décembre, avec Vitrine 2020, une activité dédiée aux talents et aux enjeux en ressources humaines. Enfin, la journée du 17 décembre sera consacrée aux rencontres internationales et à la collaboration inter-grappes.

« Le contexte nous a invité à faire preuve d'imagination et de résilience pour maintenir le momentum de l'un des plus grands regroupements de l'industrie aérospatiale mondiale en Amérique du Nord. Grâce à cette nouvelle formule nous ferons le point sur les défis de l'industrie et nous explorerons sa capacité d'innovation à travers le monde, de façon sécuritaire et audacieuse. » souligne Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

