Près de 7,9 M$ pour bâtir la chaîne d'approvisionnement carboneutre du futur

MONTRÉAL, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée des Chantiers, l'événement annuel qui rassemble ses membres chaque année, Aéro Montréal a annoncé le lancement de 4 nouvelles initiatives pour la relance de la grappe aérospatiale. D'un budget total de près de 7,9 M$, ces stratégies répondront à un objectif commun : celui de construire la chaîne d'approvisionnement carboneutre du futur. Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) et du gouvernement du Québec.

Une réponse concrète aux défis identifiés par le secteur aérospatial québécois

En collaboration avec ses précieux partenaires, Aéro Montréal, présente donc aujourd'hui des solutions concrètes à ses membres en fonction de 4 thématiques critiques : l'environnement, la main-d'œuvre, la cybersécurité et l'internationalisation. Les initiatives qui en découlent permettront notamment aux entreprises d'améliorer leur performance environnementale et d'offrir des produits plus écoresponsables, de renforcer leur cybersécurité, de mettre en place des pratiques de ressources humaines qui contribueront à l'inclusion et à la diversité de leur main-d'œuvre, et enfin, de commercialiser leurs produits et services sur les marchés les plus prometteurs à l'international.

« Nos entreprises veulent construire un écosystème plus durable, en misant sur l'environnement, la diversité et l'inclusion. Elles veulent aussi s'adapter dans une ère de numérisation où la croissance exponentielle du partage de données est aussi synonyme de risque de cyberattaques. En offrant un accompagnement dédié sur chacune de ces thématiques stratégiques, Aéro Montréal s'assure de proposer des solutions adaptées à l'évolution et à la croissance de ses membres », indique Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a profité de sa présence à cette Journée des Chantiers pour annoncer l'attribution d'une contribution non remboursable de 6 367 290 $. Cet appui financier vise d'une part, à assurer la relance écoresponsable de l'industrie aérospatiale québécoise et la mise en œuvre des 4 initiatives d'Aéro Montréal et, d'autre part, à poursuivre le projet StartAéro 360, qui permet aux jeunes pousses innovantes de bonifier leur proposition de valeur et de mieux se positionner dans le secteur de l'aérospatiale. Les fonds ont été consentis en vertu de l'Initiative de relance régionale de l'aérospatiale (IRRA), qui a précisément été mise en place pour répondre aux défis identifiés par les entreprises du secteur de l'aérospatiale durant la crise.

« Notre gouvernement a vite reconnu l'urgence de soutenir la relance de l'aérospatiale, un secteur clé de l'économie du Québec durement frappé par la pandémie. Aéro Montréal a su définir et circonscrire avec pertinence les objectifs de ses membres pour les mener vers une relance du secteur qui soit verte et inclusive, fondée sur la résilience et la compétitivité internationale. Notre soutien témoigne de toute l'importance que nous accordons à l'écoresponsabilité des entreprises de chez nous. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

Les initiatives qui soutiendront la création de la chaîne d'approvisionnement carboneutre du futur

Encourager les pratiques écoresponsables au sein des entreprises

L'initiative écoresponsabilité aura pour objectif de faciliter le développement de nouveaux produits, de nouveaux processus et de nouveaux marchés écoresponsables. Elle veillera à encourager le développement de capacités internes et le processus de certification qui en découle.

Protéger les entreprises du secteur en les outillant en matière de cybersécurité

L'initiative cybersécurité, gérée par Aéro Montréal avec la participation de In-Sec-M, assurera l'accompagnement et la formation des entreprises et permettra aux PME du secteur d'aller chercher et de maintenir les accréditations désormais exigées par des gouvernements et des donneurs d'ordre en cybersécurité. Cette initiative est également soutenue par le ministère de l'Économie et de l'Innovation.

« La cybersécurité dans des domaines comme l'aérospatiale sera de plus en plus importante pour les entreprises qui gèrent des données sensibles. Grâce à notre secteur aérospatial dynamique, nous avons les atouts pour développer une expertise qui sera fondamentale dans les prochaines années. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

Inviter la diversité dans les environnements de travail

Avec l'initiative Propulsion Relève inclusive, à laquelle contribuent le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le Secrétariat à la condition féminine, la Communauté métropolitaine de Montréal et Desjardins, Aéro Montréal engagera aussi des actions concrètes de promotion pour encourager le développement d'une main-d'œuvre diversifiée. « La pénurie de main-d'œuvre qui frappe notre secteur et qui ne va cesser de s'accentuer représente un risque fort pour la compétitivité de notre tissu industriel. Nous devons aborder ce défi en renforçant nos organisations, et cela passe notamment par l'ouverture de nos entreprises et la valorisation des multiples occasions professionnelles de l'industrie auprès des minorités », ajoute madame Benoît.

« L'industrie de l'aérospatiale occupe une place très importante dans l'économie québécoise. Le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre, combiné aux nombreux départs à la retraite dans le secteur, fait qu'un grand nombre d'emplois seront à pourvoir dans les prochaines années. Pour relever ce défi, il est essentiel de viser le recrutement et le développement d'une main-d'œuvre diversifiée et qualifiée. Notre gouvernement est donc fier de participer à cette initiative, qui permettra de soutenir la relève et de favoriser son intégration dans ce secteur d'activité. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le Grand Montréal connaît un bel élan de son activité économique, mais des défis doivent encore être relevés pour répondre aux besoins de main-d'œuvre des entreprises du secteur de l'aérospatial. Il est essentiel de mettre en place des outils diversifiés comme le fait Aéro Montréal avec l'initiative Propulsion Relève inclusive, qui contribuera à rejoindre des jeunes issus de la diversité. Cette initiative répond à un enjeu ciblé par le Plan métropolitain de développement économique 2022-2031 de la CMM », a souligné Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal.

Stimuler le rayonnement et le positionnement à l'international de l'expertise québécoise

L'initiative Rayonnement et croissance internationale, quant à elle, veillera à la présence de délégations québécoises lors de manifestations à portée internationale, tout en offrant de l'accompagnement aux entreprises dans la préparation et l'organisation de B2B.

