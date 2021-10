Premier événement en présentiel à Montréal depuis plus d'un an pour les acteurs du secteur aérospatial

MONTRÉAL, le 26 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Aéro Montréal présente aujourd'hui le deuxième volet de la 6e édition du Sommet Chaîne mondiale d'approvisionnement aérospatiale ayant pour thème « Façonner l'avenir d'une chaîne d'approvisionnement plus durable ». Cet événement constitue une occasion incontournable pour les acteurs de l'écosystème aérospatial du Québec, du Canada et de l'Europe de discuter ensemble des enjeux et des stratégies post-pandémie afin d'assurer une relance durable de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

C'est en présence de Madame Kareen Rispal, ambassadrice de France au Canada, de M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional et de Madame Michèle Boisvert, déléguée générale du Québec à Paris qu'Aéro Montréal a donné le coup d'envoi à cet événement, réunissant pour la première fois depuis le début de la pandémie 250 participants au Palais des congrès de Montréal. Le Sommet, également accessible de façon virtuelle, favorise la participation de nombreux membres de l'industrie aérospatiale des quatre coins du monde.

La décarbonisation des activités du secteur, la cyber-sécurité et la numérisation des processus, les stratégies d'innovation collaboratives avec les startups et les PME innovantes et la recherche de solutions pour contrer l'importante pénurie de main-d'œuvre sont au cœur des discussions menées aujourd'hui par les dirigeants d'entreprise.

« Le secteur aérospatial est déjà pleinement engagé en vue d'accélérer le virage carboneutre de sa chaîne d'approvisionnement, une démarche essentielle pour le développement des avions éco-performants de demain. Le Québec a tous les atouts en main pour devenir le poumon vert de l'industrie aérospatiale mondiale. Pour y arriver, nous devons accompagner nos PME au cours de cette transformation industrielle d'envergure, » indique Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

Lors de son allocution, le ministre Pierre Fitzgibbon a annoncé un financement de 1,23 million de dollars afin de prolonger jusqu'au 31 mars 2022 l'initiative MACH FAB 4.0 d'Aéro Montréal. Ce délai supplémentaire va permettre à neuf PME en aérospatiale de poursuivre leurs projets d'implantation de technologies numériques retardés en raison de la pandémie liée à la COVID-19.

« On doit accélérer le virage numérique dans tous les secteurs de notre économie. MACH FAB 4.0 permettra aux PME de l'industrie de l'aérospatiale de devenir plus compétitives, de s'intégrer davantage aux chaînes d'approvisionnement mondiales et d'accroître leur présence sur les marchés d'exportation. C'est exactement ce que l'on veut faire au moyen de la transformation numérique de nos entreprises », souligne Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional.

Partenariat stratégique avec Centech

Aéro Montréal et l'incubateur québécois de startups, Centech, ont profité du Sommet pour annoncer la signature d'une entente visant à soutenir l'écosystème des startups et des PME innovantes de façon à favoriser l'innovation durable au sein de la chaîne d'approvisionnement aérospatiale. « Par le biais de ce partenariat, nos deux organisations souhaitent mettre en commun leurs expertises complémentaires pour appuyer la commercialisation de solutions technologiques vertes de pointe, issues de la science et du génie, » ajoute Suzanne M. Benoît.

« Avec les défis climatiques, l'arrivée massive de nouvelles technologies prometteuses et l'accélération importante des cycles d'innovation, les startups deviennent un maillon essentiel au développement des entreprises établies. L'industrie aérospatiale constitue un pilier de l'économie du Québec. Grâce à la collaboration entre le Centech et Aéro Montréal, ce secteur névralgique sera en meilleure posture pour couvrir l'ensemble de la chaîne d'innovation en plus de soutenir son virage vers la mobilité aérienne durable, autant au niveau du développement que de la production des appareils. » indique Richard Chénier, directeur général du Centech.

Développement des compétences numériques

Pour assurer l'efficience de sa relance et pour faire face aux défis de demain, le secteur devra pouvoir compter sur une main-d'œuvre qualifiée. En parallèle du Sommet, Aéro Montréal, avec le soutien de Services Québec, propose également un tour d'horizon des formations, programmes, laboratoires et centres d'expertise qui permettront de soutenir le développement des compétences numériques de la main-d'œuvre actuelle et future.

« Les événements de la dernière année ont mis de l'avant les défis auxquels est confronté le secteur de l'aérospatial, notamment ceux liés au recrutement et à la rétention de la main-d'œuvre. Dans le contexte actuel, le Sommet Chaîne mondiale d'approvisionnement aérospatiale est un moment privilégié pour échanger et se positionner à l'avant-garde en ce qui concerne les solutions innovantes permettant de combler le manque de main-d'œuvre prévu dans les prochaines années. Je tiens à remercier Aéro Montréal pour l'organisation de cette rencontre et sa contribution dans l'industrie aérospatiale. Vous mettez les moyens en place pour aider nos entreprises à demeurer parmi les plus performantes au monde! », Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

La France, pays à l'honneur

Pour cette édition du Sommet, Aéro Montréal a choisi de souligner la profonde relation d'amitié qui unit le Québec et la France, notamment en raison de leurs histoires et de leurs racines communes ainsi que par le biais de leurs grandes sociétés aérospatiales établies de part et d'autre de l'Atlantique.

« La France et le Québec ont toujours été des alliés économiques, particulièrement dans le secteur de l'aérospatiale. Le Québec est aujourd'hui un pôle de classe mondiale, avec sa grappe qui a su innover en s'appuyant sur un réseau d'entreprises performantes, sur des écoles et des centres de recherche spécialisés et en offrant un environnement d'affaires propice aux sociétés voulant s'y implanter. Tout ce contexte continuera d'être favorable à la réalisation de partenariats stratégiques entre la France et le Québec » affirme Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides.

« Nous avons le privilège d'accueillir au Québec le siège social d'Airbus Canada dont l'équipe est pleinement dédiée au succès de l'avion A220. Nous sommes également fiers d'entretenir des liens solides avec le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS) et plusieurs autres sociétés françaises, » déclare Suzanne M. Benoît.

Cette nouvelle édition du Sommet Chaîne mondiale d'approvisionnement aérospatiale est soutenue par le partenaire stratégique de longue date, le Conseil national de recherches Canada (CNRC), ainsi qu'Hydro-Québec, également partenaire stratégique en matière d'environnement, et propulsée par deux Grands partenaires, Héroux-Devtek et Inno-Centre. Elle est également encouragée par plusieurs partenaires institutionnels tels que la Communauté métropolitaine de Montréal, Services Québec et le ministère des Relations internationales et de la Francophonie.

