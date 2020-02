Aéro Montréal dévoile une étude sur les retombées économiques du programme d'avions A220 au Québec et au Canada

Contribution substantielle du programme d'avions A220 à l'économie du Québec et au statut international de sa grappe aérospatiale

Développement du programme sur une décennie qui a généré des retombées économiques cumulatives de 6,6 milliards $ au PIB canadien, et a soutenu une moyenne annuelle de 6 400 emplois dont la vaste majorité au Québec

Étude réalisée par un tiers externe, PwC Canada

MONTRÉAL, le 20 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Aéro Montréal a dévoilé aujourd'hui les résultats d'une étude complétée par PwC Canada sur les retombées économiques du programme d'avions A220 au Québec et au Canada. Selon cette étude, le développement de ce programme aéronautique a généré de nombreuses retombées économiques au Canada, incluant une contribution importante au PIB, au nombre d'emplois, aux revenus d'emplois, ainsi qu'aux revenus fiscaux. Le programme A220 représente une part importante des investissements aéronautiques du Québec et il contribue au leadership technologique du Québec et du Canada et en renforce la recherche universitaire.

« L'étude de PwC Canada confirme l'apport substantiel du programme A220 à l'économie du Québec en général, et à l'essor de sa grappe aérospatiale en particulier. Grâce à des investissements majeurs faits depuis 2007, ce programme a contribué de façon importante au renforcement du savoir-faire et du leadership québécois en aéronautique » a souligné Suzanne Benoît, Présidente-directrice générale d'Aéro Montréal. « L'implantation d'Airbus dans la région du Grand Montréal et son engagement fort en faveur de la croissance du programme au Québec pour des années à venir démontrent clairement l'attractivité de notre écosystème au sein de cette industrie hautement technologique et en plein essor. » ajoute-t-elle.

L'étude estime notamment que le développement du programme A220 a généré de 2007 à 2018 des retombées économiques cumulatives au Canada de 6,6 milliards $ au PIB, une moyenne annuelle de 6 437 emplois sur dix ans, 4,1 milliards $ en revenus d'emplois et 1,7 milliard $ en revenus fiscaux. L'étude présente également les retombées anticipées des activités du programme au cours des 15 prochaines années.

Pour consulter l'étude complète : https://www.aeromontreal.ca/retombees-economiques-programme-a220-quebec-canada.html

