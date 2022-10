AECOM, Alectra Energy Solutions et Enwave mettront en œuvre un programme de réduction des gaz à effet de serre pour l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

TORONTO, le 7 oct. 2022 /CNW/ - AECOM, Alectra Energy Solutions (Alectra) et Enwave Energy Corporation ont annoncé aujourd'hui qu'elles ont été choisies par l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) pour offrir une solution novatrice et holistique qui l'aidera à atteindre ses objectifs de décarbonisation. À ce titre, les entreprises appuieront l'ambitieux programme de réduction de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre de la GTAA par la planification, la conception et l'adoption d'une approche optimisée et exhaustive visant l'atteinte des objectifs de décarbonisation des installations de la GTAA dans trois domaines : les systèmes d'éclairage, les services de chauffage propre à sa centrale et le déploiement de bornes de recharge solaires photovoltaïques et électriques à l'aéroport international Pearson de Toronto.

« L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto est forte d'une longue tradition de modernisation novatrice des infrastructures visant à conserver l'énergie, à maintenir des installations à la fine pointe de la technologie et à agir comme de solides gardiens de l'environnement. Il s'agit d'un engagement que nous partageons, comme en témoigne l'avancement continu de notre stratégie sur les héritages durables, a déclaré Marc Devlin, directeur principal de région, Canada, pour AECOM. Nous sommes heureux de réunir nos entreprises avant-gardistes et d'offrir notre expertise technique de calibre mondial à la plus grande installation aéroportuaire du Canada afin de mettre en œuvre les solutions de pointe qui contribueront à l'évolution et à l'adaptation de l'avenir durable de l'industrie de l'aviation. »

AECOM, Alectra et Enwave sont des chefs de file de l'industrie qui ont toujours collaboré avec succès. La phase initiale du projet a commencé, et l'équipe a adopté une approche unique de planification et de financement du modèle énergétique axée sur la compréhension des impacts techniques, financiers et de gaz à effet de serre pour de nombreuses installations dans les trois domaines d'application. Selon cette approche, l'équipe présentera à la GTAA trois scénarios classés par ordre de priorité qui seront évalués et analysés plus avant pour en arriver à une option privilégiée; cette dernière sera ensuite évaluée pour la prochaine phase d'élaboration.

« Ce type d'initiatives stratégiques avec des clients clés comme la GTAA démontrent l'engagement d'Alectra Energy Solutions à travailler en étroite collaboration avec ses clients et ses partenaires, a déclaré John Matovich, vice-président directeur, Solutions énergétiques et croissance chez Alectra. En tant que l'une des premières entreprises de distribution d'énergie de l'Ontario à s'engager à atteindre une cible et à respecter un échéancier de réduction des émissions de gaz à effet de serre, Alectra comprend parfaitement la nécessité de compter sur divers intervenants engagés activement pour aider les clients à réduire leur empreinte carbone et à poursuivre des objectifs de développement durable. Nous sommes très fiers d'établir ces relations et de collaborer pour atteindre nos objectifs collectifs. »

« Nous cherchons à établir des partenariats avec des entreprises qui ont des objectifs ambitieux en matière de décarbonisation et qui ont fait leurs preuves comme étant les meilleures de leur catégorie dans leurs industries respectives, a déclaré Carlyle Coutinho, chef de la direction d'Enwave. L'occasion qui se présente à nous avec la GTAA, Alectra et AECOM est fidèle à cette aspiration et nous offre la chance de collaborer et de partager des modèles commerciaux novateurs et évolutifs qui continueront de rehausser la GTAA au sein de l'industrie de l'aviation tout en ouvrant la voie à un avenir plus durable pour notre collectivité. »

« Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec ce groupe d'entreprises dans le cadre de ce partenariat unique qui nous aidera à réduire nos émissions, a déclaré Todd Ernst, directeur, Infrastructure, énergie et environnement de l'aviation pour la GTAA. L'aéroport Pearson de Toronto est déjà un chef de file de l'industrie en matière de durabilité, et nous croyons qu'en misant sur l'expertise d'AECOM, d'Alectra et d'Enwave, nous serons en mesure de continuer à progresser vers l'atteinte de nos objectifs en matière d'énergie et d'émissions de GES. »

Il est essentiel de faire progresser la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la réduction de la consommation d'énergie pour respecter le plan d'action sur la carboneutralité et les émissions et les plans directeurs stratégiques en matière d'énergie de la GTAA, qui décrivent son objectif d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Ces objectifs, qui s'harmonisent avec les engagements nationaux du Canada dans le cadre de l'Accord de Paris sur le climat, démontrent le leadership industriel de la GTAA en matière de décarbonisation sur la scène nationale et internationale. Le programme intègre d'autres modèles de financement pour tirer parti du budget de fonctionnement actuel de la GTAA et pour utiliser les dollars économisés grâce à la réduction de la consommation d'énergie ou à la monétisation de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

À propos d'AECOM

AECOM est la plus importante société de conseil en infrastructures au monde. Nous offrons des services professionnels tout au long du cycle de vie d'un projet, de la planification à la conception, en passant par l'ingénierie et la gestion des programmes et de la construction. Avec des projets touchant au transport, aux bâtiments, à l'eau, à l'énergie et à l'environnement, nos clients des secteurs public et privé comptent sur nous pour les aider à surmonter leurs défis les plus complexes. Notre équipe a un objectif en commun : créer un monde meilleur grâce à une expertise technique et une innovation inégalées, une culture de l'équité, de la diversité et de l'inclusion et un engagement envers certaines priorités environnementales, sociales et de gouvernance. AECOM est une firme Fortune 500 et son secteur de services professionnels a enregistré un revenu de 13,3 milliards de dollars au cours de l'exercice financier 2021. Voyez comment nous assurons un héritage durable pour les générations à venir en consultant aecom.com et @AECOM.

À propos d'Alectra

Servant plus d'un million de foyers et d'entreprises dans la région élargie du Golden Horseshoe en Ontario, Alectra est maintenant le plus grand service d'électricité municipal au Canada, selon le nombre total de clients servis. Nous contribuons à la croissance économique et au dynamisme des 17 collectivités que nous servons en investissant dans les infrastructures énergétiques essentielles, en fournissant un approvisionnement sûr et fiable en électricité et en offrant des solutions énergétiques novatrices. Notre mission est d'agir à titre d'allié énergétique et d'aider nos clients et les collectivités que nous servons à découvrir les possibilités de l'avenir énergétique.

À propos d'Enwave

Enwave est l'un des plus importants exploitants commerciaux de systèmes d'énergie thermique communautaires en Amérique du Nord. Nous développons des solutions énergétiques fiables, commerciales et durables à l'échelle adaptée aux besoins uniques des municipalités, des développements commerciaux, des universités, des hôpitaux et des communautés résidentielles. Nous avons également lancé Enwave GeoCommunities en 2022, qui met l'accent sur l'élaboration de solutions à faibles émissions de carbone pour les ensembles résidentiels uniques et communautaires. Notre équipe de gestion possède une vaste expérience de la conception, de l'exploitation et de la gestion d'une variété de technologies thermiques et électriques efficaces à faibles émissions de carbone, notamment le refroidissement de l'eau des lacs, l'échange géothermique, l'énergie provenant des déchets, la biomasse propre, l'énergie provenant des eaux usées, les batteries thermiques à glace, les boucles ambiantes, l'éolien, le solaire, la chaleur combinée et l'énergie.

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital tant pour les gens que pour les entreprises et les marchandises. Pendant cinq années consécutives, l'aéroport Pearson de Toronto a été nommé le meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord qui accueille plus de 40 millions de passagers par le Conseil international des aéroports (ACI), le représentant commercial mondial des aéroports. En reconnaissance de son programme Aéroport en santé, l'aéroport Pearson de Toronto s'est également vu décerner par l'ACI le prix des « meilleures mesures d'hygiène en Amérique du Nord » pour la deuxième année consécutive, en plus d'être le premier aéroport canadien à recevoir l'agrément sanitaire mondial de l'ACI pour sa réponse à la COVID-19.

SOURCE Greater Toronto Airports Authority