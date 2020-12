Adyen s'associe à Hungry Jack's afin d'améliorer son service à la clientèle grâce à de nouveaux modes de paiement

AMSTERDAM, 8 décembre 2020 /CNW/ - Adyen (AMS : ADYEN), la plateforme de paiement mondiale de choix pour de nombreuses entreprises de premier plan dans le monde, a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est associée à Hungry Jack's, le restaurant australien de service rapide. Elle améliore ainsi son parc de terminaux de point de vente (PDV) et aide à unifier ses canaux en magasins et en commerce électronique, entraînant des économies de coûts, tout en améliorant les revenus et l'expérience client.

« L'offre PDV d'Adyen a eu une incidence importante sur l'entreprise. La dernière chose que l'on veut, c'est que notre système de paiement ne fonctionne pas lors d'une soirée occupée. Une configuration fiable des paiements permet une expérience client rapide et transparente et améliore ainsi notre production », a déclaré Bruce Nolte, chef de l'information de Hungry Jack's. « Nous voulons faire en sorte qu'il soit le plus facile possible de payer et nous voulons mettre l'accent sur une option privilégiée pour tous, dans tous les canaux. L'intégration à la plateforme Adyen nous a permis de le faire. De plus, la solution commerciale unifiée d'Adyen nous a permis d'utiliser des options de traitement en ligne, pour la livraison et pour le service au volant pendant que les salles à manger étaient fermées tout au long de la pandémie de la COVID-19 », a conclu M. Nolte.

« Offrir une expérience client fluide est crucial pour la restauration rapide spécialisée, en particulier pendant les heures de pointe, ainsi que pour la livraison en voiture », a déclaré Michel von Aalten, directeur national d'Adyen en Australie et en Nouvelle-Zélande. Nous sommes enthousiasmés par les résultats déjà obtenus par Hungry Jack's et nous nous réjouissons à l'idée de les soutenir dans leur parcours client unifié. »

À propos de Hungry Jack's

Hungry Jack's prépare le célèbre Whopper, cuit sur le gril en Australie depuis près de 50 ans. Les Australiens aiment visiter le réseau de Hungry Jack's, qui compte plus de 440 restaurants au pays, pour y déguster des mets frais et délicieux. De délicieux hamburgers au bœuf 100 % australien cuits sur le gril, la gamme à base de plantes, les succulents mets à base de poulet, les sandwichs roulés pour le petit-déjeuner, ou le café fait par un barista : on trouve chez Hungry Jack's des favoris classiques, de nouveaux plats innovants et ce fameux goût de barbecue fumé grillé. Pour en savoir plus sur Hungry Jack's, visitez www.hungryjacks.com.au ou suivez-nous sur Facebook et Twitter.

À propos d'Adyen

Adyen (AMS : ADYEN) est la plateforme de paiement de choix pour de nombreuses entreprises de premier plan dans le monde, fournissant une infrastructure moderne de bout en bout reliant directement Visa, Mastercard et les méthodes de paiement privilégiées par les consommateurs à l'échelle mondiale. Adyen livre des paiements sans obstacle sur des canaux en ligne, mobiles et en magasin. Avec des bureaux partout dans le monde, Adyen sert des clients comme Facebook, Uber, Spotify, Microsoft, Singapore Airlines, et L'Oréal. La collaboration avec Hungry Jack's, décrite dans le présent communiqué, souligne la croissance continue d'Adyen auprès des commerçants actuels et nouveaux au fil des ans.

