ROSELAND, New Jersey, 11 juin 2024 /CNW/ - ADP®, une entreprise mondiale de technologie de premier plan offrant des solutions de gestion du capital humain (HCM), a souligné son 75e anniversaire en sonnant la cloche d'ouverture du centre NASDAQ MarketSite le lundi 10 juin 2024. La cérémonie a marqué l'histoire de longue date d'ADP et son impact important sur la définition du monde du travail. Depuis sa création en 1949, au service d'un client au New Jersey, jusqu'à aujourd'hui, alors qu'elle compte plus d'un million de clients dans le monde, ADP a toujours mis l'accent sur la conception de meilleures façons de travailler.

ADP a souligné son 75e anniversaire en sonnant la cloche d’ouverture du centre NASDAQ MarketSite le lundi 10 juin 2024.

« Nous sommes fiers de célébrer 75 ans à l'avant-garde de l'innovation en matière de main-d'œuvre, et nous partageons cette réalisation avec nos associés talentueux et nos précieux clients qui nous font confiance pour les aider à atteindre leurs objectifs », a déclaré Maria Black, présidente et cheffe de la direction d'ADP. « Cette étape importante confirme notre engagement ferme envers l'innovation, et à faire en sorte que nos clients et leurs employés demeurent au cœur de notre travail, et nous continuerons de favoriser leur réussite à mesure que leurs besoins évoluent. »

L'ensemble de données détaillées sur la main-d'œuvre, les innovations technologiques et le savoir-faire dans le secteur d'ADP ont stimulé l'industrie de la gestion du capital humain au cours de décennies de changement. ADP est le pionnier de l'externalisation de la paie et a été le premier dans l'industrie à mettre en œuvre l'automatisation; le premier fournisseur de solutions de gestion de la paie dans le nuage; le premier à fournir une application mobile de gestion du capital humain; le premier à créer un marché d'applications de gestion du capital humain en ligne; et aujourd'hui, l'entreprise est à l'avant-garde de l'innovation sur le plan de la gestion du capital humain grâce à ses solutions d'IA générative.

L'IA générative pour façonner la nouvelle ère de la technologie liée à la main-d'œuvre

ADP continue de favoriser les progrès grâce à l'amélioration continue de ses produits, y compris sa technologie d'IA générative. Plus tôt cette année, l'entreprise a lancé ADP Assist, une solution d'IA générative multiplateforme qui améliore la productivité des RH, facilite la prise de décisions grâce à des renseignements s'appuyant sur des données et simplifie les tâches quotidiennes grâce à des conversations simples en langage naturel.

Renforcé par son expertise inégalée, l'ensemble sans précédent de données de gestion du capital humain d'ADP est utilisé pour entraîner les outils d'IA générative de l'entreprise afin d'anticiper les besoins des clients, dans le but d'offrir des solutions simples, intelligentes et humaines aux employeurs et aux employés.

Insights in Action : Décoder l'avenir du travail

Pour composer avec ce que l'avenir nous réserve, il faut comprendre les tendances mondiales qui façonnent les emplois, les talents et la technologie. À mesure que les besoins des entreprises évoluent, ADP s'engage à leur fournir des données et des renseignements pour les aider à prendre des décisions éclairées. Dans la plus récente étude de l'Institut de recherche ADP® (ADP Research), une analyse de 35 000 travailleurs du secteur privé provenant de 18 pays révèle comment les travailleurs perçoivent l'IA et le rôle que jouera celle-ci dans le monde du travail au cours des prochaines années.

Pour obtenir de plus amples renseignements et une analyse plus en détail des données, visitez le laboratoire des données (Data LAb) d'ADP Research. Vous trouverez cette étude, ainsi que d'autres recherches axées sur les données, dans l'édition numéro 6 de Today at Work , qui sera publiée le 17 juin 2024.

