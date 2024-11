Des experts partagent des idées et des ressources pour aider les employeurs à composer avec les tendances et les priorités en matière de RH au cours de l'année à venir

ROSELAND, N.J., 18 novembre 2024 /CNW/ - Qu'il s'agisse de l'évolution de l'intelligence artificielle (IA) générative, du renforcement des compétences et du bien-être des employés, des lois et des règlements concernant l'IA et la transparence salariale, le monde du travail à l'échelle mondiale continuera de se transformer en 2025. Pour aider les employeurs à composer avec les priorités changeantes, ADP a dévoilé aujourd'hui les tendances clés en matière de RH que les employeurs devraient avoir à leur disposition et les ressources pour les aider à soutenir leurs employés et à se concentrer sur la croissance de l'entreprise.

L'expérience et le bien-être des employés sont des priorités d'affaires continues : L'analyse de rentabilité pour accorder la priorité à l'expérience des employés est solide, avec une expérience positive qui aide à stimuler l'engagement et la productivité. Pour améliorer l'expérience qu'ils offrent, les employeurs chercheront des occasions de personnalisation, qu'il s'agisse de personnaliser les tâches, de traiter des compétences et des forces uniques des employés ou d'adapter la communication et la reconnaissance. De plus, le fait d'accorder la priorité aux façons d'aider les employés à gérer leur charge de travail et d'établir des attentes réalistes aidera les employeurs à gérer le stress et l'épuisement professionnel des employés.

