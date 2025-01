L'étude examine le potentiel inexploité des travailleurs dans la première d'une série d'études comprenant le nouveau rapport « People at Work 2025 », fondé sur le sondage mondial sur la main-d'œuvre d'ADP Research

ROSELAND, New Jersey, 14 janvier 2025 /CNW/ - Les employeurs qui investissent dans l'apprentissage continu et le perfectionnement en milieu de travail sont susceptibles de récolter des avantages nets qui vont au-delà d'une main-d'œuvre bien préparée. Selon la première étude de la nouvelle série de rapports « People at Work 2025 » d'ADP Research , seulement le quart (24 %) de la main-d'œuvre mondiale croit avoir les compétences nécessaires pour passer au niveau supérieur sur le plan professionnel dans un avenir proche, alors que seulement 17 % des travailleurs conviennent que leurs employeurs investissent dans les compétences dont ils ont besoin pour progresser dans leur carrière.

ADP Research

Pour les employeurs, le besoin de prioriser le perfectionnement des compétences va au-delà de la création d'une main-d'œuvre qui suit le rythme du milieu de travail dynamique actuel. L'analyse d'ADP Research a révélé que le fait de fournir aux employés les compétences de demain est étroitement lié à la productivité, au maintien en poste des employés et à la réputation.

« Notre étude montre qu'une main-d'œuvre qualifiée est plus loyale envers ses employeurs et plus productive. Pourtant, seulement un petit pourcentage des travailleurs acquièrent de nouvelles compétences dans les deux ans suivant leur embauche », a déclaré Nela Richardson, économiste en chef d'ADP. « Les entreprises qui souhaitent profiter des énormes progrès technologiques à venir doivent commencer par investir dans l'amélioration des compétences et l'avancement professionnel de leurs travailleurs. »

L'analyse du développement des compétences lance « People at Work 2025 », la rétrospective annuelle du monde du travail d'ADP Research qui a fait l'objet d'une actualisation des données en 2025, en plus d'être repensée pour créer une série de rapports sur divers sujets liés au milieu de travail. Le nouveau rapport s'appuie sur les données et les sujets touchant le milieu de travail provenant du sondage mondial sur la main-d'œuvre mené par ADP Research depuis 2015. « People at Work » donne un aperçu complet de la façon dont se sentent et pensent les travailleurs, ainsi que de ce qu'ils attendent de leur employeur, dans le but de donner aux employeurs les moyens de relever les défis et de tirer parti des possibilités dans un monde du travail en évolution rapide.

Le potentiel inexploité des travailleurs

Dans le premier volet de la série de rapports « People at Work 2025 », l'équipe de recherche d'ADP a examiné l'incidence du développement des compétences acquises grâce à la formation en milieu de travail et a constaté que la plupart des travailleurs estiment que leurs employeurs pourraient faire mieux sur le plan du développement des compétences. L'analyse révèle aussi les occasions d'affaires qui découlent de l'élaboration de programmes de formation complets qui aident les employés à se préparer au monde du travail de demain.

« Nous avons constaté que l'éducation ne suffit pas pour combler les lacunes en matière de compétences », a déclaré Mary Hayes, directrice de recherche, Personnel et rendement chez ADP Research. « Seulement 24 % des travailleurs estiment avoir les compétences nécessaires pour évoluer au cours des trois prochaines années de leur carrière. Le monde du travail évolue à la vitesse de l'éclair, et les entreprises doivent contribuer à combler les lacunes sur le plan des compétences. »

Voici d'autres conclusions principales du sondage :

La possibilité d'améliorer son sort est importante, et pas seulement pour les travailleurs. Lorsqu'on a demandé aux travailleurs à l'échelle mondiale de fournir les principales raisons pour lesquelles ils demeureraient fidèles à leur employeur, la possibilité d'avancement professionnel vient au deuxième rang, après la flexibilité des horaires.

Les travailleurs qui croient fermement que leur employeur leur fournit la formation dont ils ont besoin sont près de six fois plus susceptibles de recommander leur entreprise comme un excellent milieu de travail.

Ces mêmes travailleurs sont également 3,3 fois plus susceptibles de se décrire comme étant très productifs.

Ils sont également deux fois plus susceptibles d'affirmer qu'ils n'ont pas l'intention de quitter leur entreprise que les travailleurs qui possèdent les compétences, mais qui n'ont pas d'occasions de formation en milieu de travail.

Les travailleurs cycliques, qui effectuent des tâches répétitives similaires tous les jours, en particulier, ont une vision désastreuse de l'investissement de leur employeur; seulement 9 % des hommes et 7 % des femmes se disant satisfaits de leurs possibilités de perfectionnement.

La nouvelle série de rapports « People at Work 2025 » aborde en profondeur des sujets clés pour chaque marché, ce qui est essentiel dans un monde du travail où les frontières s'estompent de plus en plus. Le sondage d'ADP Research, qui analyse certains des résultats du lancement du développement des compétences pour chaque marché, révèle ce qui suit :

Les travailleurs du Moyen-Orient et de l'Afrique sont les plus susceptibles de croire qu'ils possèdent les compétences nécessaires pour faire passer leur carrière à la prochaine étape au cours des trois prochaines années (38 %), suivis des travailleurs de l'Amérique latine (32 %), de l'Amérique du Nord (22 %), de l'Asie-Pacifique (21 %) et de l' Europe (17 %).

(17 %). Les travailleurs du Moyen-Orient et de l'Afrique sont également les plus susceptibles d'affirmer que leur employeur investit dans les compétences nécessaires pour faire progresser leur carrière au cours des prochaines années (28 %), suivis des travailleurs de l'Amérique du Nord (18 %), de l'Amérique latine et de l'Asie-Pacifique (17 %) et de l' Europe (12 %).

(12 %). Selon le marché, les travailleurs au Nigéria sont les plus susceptibles de croire qu'ils possèdent les compétences nécessaires pour faire passer leur carrière à la prochaine étape au cours des trois prochaines années (45 %), suivis de l'Égypte (44 %), de l'Afrique du Sud (42 %), de l'Inde et du Brésil (37 %), de l'Arabie saoudite (36 %), du Chili (32 %), de l'Argentine (30 %) et du Pérou (30 %).

Selon le marché, les travailleurs égyptiens sont les plus susceptibles de dire que leur employeur investit dans les compétences dont ils ont besoin pour faire progresser leur carrière au cours des prochaines années (35 %), suivis de l'Inde (32 %), de l'Afrique du Sud (29 %), de l'Arabie saoudite (28 %), du Nigeria (27 %), du Brésil et de la Thaïlande (24 %), du Vietnam et de Singapour (23 %) et des Philippines (21 %).

Méthodologie de la série de rapports » People at Work 2025 »

Pour la première fois, « People at Work » s'appuie sur le sondage mondial sur la main-d'œuvre d'ADP Research, une étude rigoureuse menée chaque année depuis 2015. Le sondage a été conçu par l'équipe d'analystes d'ADP Research en recueillant de l'information sur le marché du travail du point de vue des travailleurs eux-mêmes, dans le but de fournir des renseignements qui peuvent améliorer le monde du travail en comprenant mieux la perception et les attentes des travailleurs.

Selon les données d'un sondage mené auprès de près de 38 000 travailleurs adultes dans 34 marchés sur six continents, « People at Work 2025 » présente un échantillon plus solide et représentatif de la main-d'œuvre mondiale afin de fournir des comparaisons régionales et par marché de la perception des travailleurs dans la région de l'Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Nord.

Les répondants proviennent d'un vaste éventail d'industries, ont différents antécédents scolaires, proviennent d'environnements de travail sur place et à distance et possèdent différents ensembles de compétences. Ils représentent une variété de postes de direction et de collaborateurs individuels auprès d'employeurs de toutes tailles.

Une caractéristique unique de la série de rapports « People at Work 2025 » est sa mesure détaillée de la perception des travailleurs dans tous les types d'emplois à l'aide d'une méthodologie exclusive élaborée par ADP Research. En plus des données démographiques et des caractéristiques des employeurs, les répondants au sondage sont classés selon leur type de travail - connaissances, tâches spécialisées ou travail cyclique - peu importe le secteur d'activité.

La capacité de « People at Work » à recueillir des opinions selon ces différentes dimensions des travailleurs et de la région géographique offre aux employeurs une vision précise et détaillée de la main-d'œuvre mondiale dont ils peuvent tirer parti pour mieux comprendre leur main-d'œuvre et stimuler la croissance grâce à des décisions reposant sur des données au sujet des talents.

« L'avenir du travail sera de plus en plus mondial et dynamique sur le plan des priorités », a déclaré Nela Richardson. « Le nouveau format de la série de rapports People at Work permet une analyse plus ciblée des données par sujet et par région, assurant ainsi que les chefs d'entreprise du monde entier ayant des besoins variés obtiennent le même niveau de recherche de renseignements exploitables sur un large éventail de sujets ayant une incidence sur leurs employés. »

Chaque rapport combine les tendances mondiales et les renseignements provenant de chaque marché sur des sujets liés au milieu de travail, allant de l'intelligence artificielle à l'incidence de l'inflation sur le fait d'occuper plusieurs emplois, en passant par les tendances salariales et le perfectionnement professionnel.

