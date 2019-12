Adoption du projet de loi 27 : De bons outils pour accroître la productivité et créer une culture d'innovation au Québec

MONTRÉAL, le 6 déc. 2019 /CNW Telbec/ - En cette dernière journée de la session parlementaire à Québec, Inno-Centre, le plus grand accélérateur-conseil d'entreprises innovantes au pays, salue l'adoption du projet de loi 27 : Loi concernant principalement l'organisation gouvernementale en matière d'économie et d'innovation, dont les dispositions permettront une meilleure coordination des services de soutien aux PME québécoises dans leur croissance et leur développement.

Comme l'ont révèlé plusieurs études, le Québec affiche une faible croissance de sa productivité depuis plus de 35 ans. Dans ce contexte, le projet de loi adopté consolide des piliers essentiels du développement économique des PME de toutes les régions du Québec en offrant :

Un meilleur accompagnement d'affaires des entreprises dans l'atteinte de nouveaux sommets ;

Des services d'accompagnement technologiques adaptés aux besoins des PME;

Une offre de financement accessible et audacieuse;

Des outils de développement économique complémentaires aux services déjà offerts par les acteurs du milieu.

« Pour se développer et prospérer, le Québec doit prendre virage de la productivité et de l'innovation. Sans une prise de conscience collective à ce sujet, le Québec n'arrivera plus à suivre la cadence imposée par le concurrence mondiale. Les entreprises québécoises présentes sur tout notre territoire sont prêtes à réaliser ces changements majeurs. Nous félicitons le gouvernement du Québec et tous les parlementaires pour l'adoption de ce projet de loi 27 qui répond aux défis structurels affectant la performance du Québec depuis trop longtemps. »

- Claude Martel, président d'Inno-Centre

À propos d'Inno-centre

Depuis 30 ans, Inno-centre offre des services-conseils à des PME innovantes à divers stades de leur développement. Son équipe de plus de 110 conseillers intervient annuellement partout au Québec auprès de plus de 400 entreprises à partir de ses bureaux de Québec et Montréal. Inno-centre intervient en 2e ligne en partenariat avec les services de développement des villes et régions du Québec. Visitez le www.inno-centre.com

