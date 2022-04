Adoption du projet de loi 1 : une occasion manquée de faire mieux pour les familles

MONTRÉAL, le 7 avril 2022 /CNW Telbec/ - Bien qu'elle salue l'effort mis pour améliorer la situation, la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) accueille avec déception l'adoption telle quelle du projet de loi 1. Dans un contexte de manque criant de places subventionnées et de travailleuses, la FSSS-CSN pense que le ministre de la Famille aurait dû profiter du changement de loi pour doter le Québec d'un véritable réseau complet de services de garde éducatifs à contribution réduite.

Pour Lucie Longchamps, vice-présidente des secteurs privés à FSSS-CSN : « La conversion des garderies privées vers le réseau des CPE et des milieux familiaux régis n'est pas assez substantielle. On va rester avec un réseau à deux vitesses encore trop longtemps pour trop de parents et d'enfants. Pourquoi ne pas faire immédiatement ce qui devrait être fait pour un réseau de garde uniforme ? »

Pour la FSSS-CSN la question des personnes non reconnues en service de garde reste également un enjeu. Pour Chantal Racicot, représentante du secteur des Responsables des Services de garde en milieu familial de la FSSS-CSN « Des changements législatifs et des projets de loi ça ne se change pas si souvent, ça aurait été le moment d'en faire plus pour le réseau des services de garde. Ce changement de loi était une occasion en or d'inclure plus rapidement au réseau et surtout de subventionner les responsables de services de garde non reconnues, quatre ans ce sera beaucoup trop long pour des milliers de parents et surtout d'enfants qui sont dans ces services sans réelle surveillance. »

Rappelons également que la notion du ratio-bâtisse dans les CPE n'a pas été retirée de ce projet de loi. C'est un grand enjeu pour la FSSS-CSN à cause de la surréservation qu'elle engendre. Pour Stéphanie Vachon, représentante des CPE, la position du ministre sur la question du ratio-bâtisse est décourageante. « Le ministre vise la flexibilité, mais au quotidien dans les CPE, les éducatrices vivent avec de l'overbooking. Le ratio enfant-éducatrice déborde presque toute la journée, tous les jours! On ne peut pas continuer comme ça! »

« Le manque criant de places en service de garde, surtout dans les services de qualité à contribution réduite comme les CPE ou en milieu familial subventionné, enferme des milliers de femmes devant le non-choix de devoir rester à la maison. Nous nous attendons encore à ce que le ministre en fasse davantage! », de conclure Lucie Longchamps.

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 120 000 membres dans les secteurs publics et privés, dont plus de 100 000 du réseau public de la santé et des services sociaux, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Renseignements: Geneviève Lambert-Pilotte, (514) 266-7855