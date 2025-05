Adoption du contrat de travail chez ArcelorMittal sur la Côte-Nord - Les syndiqué.e.s auront des hausses qui oscilleront entre 26 % et 30 % en 5 ans

FERMONT ET PORT-CARTIER, QC, le 22 mai 2025 /CNW/ - Les 2500 travailleur.euse.s d'ArcelorMittal sur la Côte-Nord ont ratifié ce matin un nouveau contrat de travail de 5 ans, qui prévoit des hausses salariales totalisant entre 26 % et 30 %, selon les catégories d'emploi.

Tous les travailleur.euse.s verront leur salaire haussé de 17 % sur 5 ans, dont 6 % la première année. De plus, une part du boni de vie chère équivalant à 4,19 $ sera graduellement intégrée au salaire, ce qui permettra qu'il soit comptabilisé pour le calcul de la retraite et des congés. Cela portera donc les hausses salariales à un total de 26,16 % à 30,21 %.

« Nous avons travaillé autant sur les clauses normatives que monétaires et nous sommes fiers du résultat. C'est un des meilleurs contrats que nous avons obtenu et c'est grâce au solide appui que les membres nous ont donné lors des assemblées générales, avec les votes de grève », soulignent en cœur les président.e.s des différentes sections locales Métallos, soit Karine Sénéchal (SL 5778), Éric Bacon (SL 6869), Stéphane Tremblay (SL 7401 sud), Jérémy Lévesque (SL 7401 nord), Krystelle Lévesque (SL 8664).

Les différentes primes ont été haussées. La prime de nuit atteindra 2,50 $ au cours du contrat; la prime pour les travailleur.euse.s affecté.e.s à l'entretien de la voie ferrée est augmentée à 2 $ l'heure. Un congé férié pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation est ajouté le 30 septembre et les syndiqué.e.s auront droit à un congé flottant supplémentaire.

Un montant supplémentaire de 10 $ sur la base du régime de retraite s'ajoutera en cours de convention (ce qui donnera un montant additionnel de 300 $ par mois pour un retraité qui prend sa retraite après 30 ans de service) et l'indexation du régime est maintenue pour les retraité.e.s. Un poste de technicien en prévention incendie est aussi ajouté à Port-Cartier.

« On a réussi à sortir de cette négociation avec un contrat exceptionnel, et ce malgré un prix du fer moins élevé qu'à la dernière négociation. C'est grâce à la grande solidarité des membres. Nous sommes très heureux d'avoir réussi à maintenir l'indexation du régime pour les retraité.e.s tout en augmentant substantiellement les conditions de retraites pour les travailleur.euse.s actifs. Ce contrat arrive aussi à un bel équilibre entre les différents groupes qui forment la main-d'œuvre », souligne le représentant syndical Marc Tremblay.

De l'espoir en SST

Fait à noter, les parties ont convenu de travailler sur la problématique de la poussière au concentrateur et au concasseur à la mine du Mont-Wright. Un comité a été créé pour veiller aux investissements afin de réduire la poussière dans ces secteurs des installations minières. Un meilleur mécanisme de suivi des tests respiratoire est également mis en place. De plus, une indemnité est mise en place pour les travailleur.euse.s qui auront l'obligation de porter des masques en raison du niveau trop élevé de poussière.

« L'idée, c'est d'inciter l'employeur à réduire la poussière à la source. Si l'employeur doit débourser parce que les installations ne sont pas sécuritaires, ça devrait l'inciter à procéder plus rapidement aux investissements. Et nous suivrons le dossier de près avec le nouveau comité », souligne la présidente de la SL 5778, Karine Sénéchal.

Voici les pourcentages d'acceptation du contrat au sein des différentes sections locales :

SL 5778 (mine de Mont-Wright et de Fire Lake, à Fermont ) : 76,9 %

) : 76,9 % SL 6869 (port et chemin de fer, Port-Cartier ) : 69,2 %

) : 69,2 % SL 7401 et 7401-FP sud (employés de bureau de Port-Cartier et techniciens en protection des incendies) : 87 %

et techniciens en protection des incendies) : 87 % SL 7401 et 7401-FP nord (employés de bureau Fermont et force protectrice) : 73 %

et force protectrice) : 73 % SL 8664 (usine de bouletage de Port-Cartier ) : 85 %

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

Pour consulter nos communiqués : https://www.metallos.org/actualites-et-medias/actualites/

Pour suivre notre page Facebook : www.facebook.com/SyndicatDesMetallos/

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

Renseignements : Clairandrée Cauchy, 514 774-4001, [email protected]; Bureau des Métallos à Sept-Îles, 418 962-2041