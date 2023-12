Adoption de la réforme Drainville : la CSN attend toujours de vraies solutions

MONTRÉAL, le 4 déc. 2023 /CNW/ - Pour la CSN, l'adoption prochaine du projet de loi 23, la réforme Drainville, ne règlera pas la situation précaire dans laquelle se retrouve le réseau de l'éducation. Un énorme travail reste à faire.

Par son caractère centralisateur, cette réforme nous apparaît non seulement improductive à bien des égards, mais elle comporte aussi d'importantes attaques contre l'enseignement, les services éducatifs et l'autonomie du personnel en éducation.

La CSN déplore par ailleurs la fin du mandat du Conseil supérieur de l'éducation pour les niveaux primaire et secondaire. C'est une perte colossale pour le milieu de l'éducation, de la maternelle à l'université.

La centrale syndicale s'inquiète aussi du risque de microgestion de la part du ministre de l'Éducation qui pourra choisir les directions générales, annuler des décisions prises par les centres de services scolaires et leur imposer des ententes de gestion et d'imputabilité.

CITATIONS

« On ne doit pas en rester là après l'adoption du projet de loi 23. La CSN continuera de surveiller les effets de la réforme Drainville et de défendre la nécessité de s'attaquer aux vrais problèmes, notamment au manque de personnel, en se basant sur les solutions qui proviennent des syndicats. »

- Caroline Senneville, présidente de la CSN

Pour consulter la plateforme de la CSN en éducation et en enseignement supérieur : https ://bit.ly/3EAf0PY

« Cette énième réforme, conçue sans consulter le personnel en éducation, ne règlera aucun des problèmes criants vécus actuellement dans le réseau. Ce rebrassage de structures, qui entraînera une importante centralisation des opérations, ne fera que complexifier davantage la mise en place de solutions concrètes pour répondre aux enjeux prioritaires, notamment toute la question préoccupante de la hausse de la violence à l'école. »

- Frédéric Brun, président par intérim de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

« Nous constatons qu'une fois de plus, le gouvernement Legault n'est pas à l'écoute du milieu. Les modifications législatives adoptées avec le PL 23 affecteront négativement non seulement le réseau de l'éducation, mais aussi celui de l'enseignement supérieur. Nous déplorons la création de l'Institut national d'excellence en éducation et surtout, le démantèlement du Conseil supérieur de l'éducation. Cette perte sera irréparable. »

- CAROLINE QUESNEL, présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

« Les conséquences du PL 23 sur le milieu de l'enseignement supérieur sont graves. Non seulement le projet de loi brime la liberté académique et l'autonomie des professeurs d'université, mais il rend aussi possible une ingérence du ministre dans la recherche en éducation et dans le choix des contenus des programmes universitaires. L'adoption de ce projet de loi constitue une sombre journée pour l'éducation et l'enseignement supérieur au Québec. »

DANNY ROY, président de la Fédération des professionnèles (FP-CSN)

À propos

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise et elle compte près de 80 000 membres dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur qui sont répartis dans trois fédérations.

La FEESP-CSN représente près de 40 000 employé-es de soutien dans le réseau de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

La FNEEQ-CSN regroupe quelque 35 000 professeurs, chargé-es de cours ainsi que tutrices et tuteurs, principalement en enseignement supérieur.

La FP-CSN représente plus de 700 professionnel-les du réseau collégial et universitaire et près de 1500 professeur-es d'université.

SOURCE CSN

Renseignements: Thierry Larivière, Service des communications de la CSN, [email protected], 514 966-4380; Katerine Desgroseilliers, conseillère aux communications de la FEESP-CSN [email protected], 514 265-4250; Martin Robert, conseiller aux communications de la FNEEQ-CSN, [email protected], 514 377-6985; Jason Brochu-Valcourt, conseiller aux communications de la FP-CSN, [email protected], 438 989-3220