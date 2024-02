Administration Plante-Rabouin - Un comité exécutif renouvelé pour mieux répondre à la crise du logement, soutenir les commerçants et assurer des services efficaces à la population

MONTRÉAL, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Dans un contexte économique difficile, dont les conséquences se font sentir partout au pays et qui affecte autant les entreprises que la capacité de la population à subvenir à ses besoins de base, l'administration Plante-Rabouin renforce les équipes politiques qui travailleront sur les dossiers de l'habitation, du soutien aux commerces et des services à la population. Afin de refléter ces priorités, qui sont partagées par la population montréalaise, et assurer la livraison des projets importants attendus d'ici la fin de son mandat, l'administration Plante-Rabouin ajuste la composition du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Ces modifications s'inscrivent dans la foulée de la transformation du comité exécutif, entamée à la fin de l'année 2023 avec l'arrivée de Luc Rabouin à titre de président. Pour obtenir des résultats rapides et concrets face aux enjeux complexes auxquels la métropole est confrontée, la structure du comité exécutif mise plus que jamais sur le travail d'équipe.

Une équipe pour répondre à la crise du logement

En habitation, l'administration Plante-Rabouin met sur pied une équipe pour accélérer la construction, développer les terrains stratégiques et mieux soutenir les locataires.

Benoit Dorais continuera de piloter la stratégie immobilière pour acquérir les terrains stratégiques en vue d'accélérer la construction de logements sociaux et abordables. Alors que les taux d'intérêt et l'inflation affectent les mises en chantier partout au pays, Luc Rabouin pilotera les travaux de la Cellule facilitatrice, qui vise notamment l'accélération de l'octroi des permis délivrés par les arrondissements. Avec une majorité d'appartements locatifs à Montréal, l'administration Plante-Rabouin dote également le comité exécutif d'un poste dédié à la salubrité et à la protection du parc locatif, qui sera occupé par Despina Sourias. En raison d'enjeux de salubrité et de sécurité, plusieurs appartements ne sont pas occupés, une situation intolérable à laquelle l'administration souhaite s'attaquer de front.

Aider le milieu commercial et les restaurants à traverser le ralentissement économique

Sous le leadership de Luc Rabouin, qui demeure responsable du développement économique, un soutien plus direct sera offert aux commerces et aux restaurants, qui sont particulièrement affectés par le contexte économique difficile.

À titre de conseillère associée au développement économique, au commerce et au design, Alia Hassan-Cournol sera la première répondante de ces milieux névralgiques pour la qualité de vie, le dynamisme et la réputation de la métropole.

Alors que la crise des vulnérabilités affecte le quotidien des commerces montréalais, le dossier de l'itinérance sera piloté par Robert Beaudry. Élu dans l'arrondissement de Ville-Marie, sa fine connaissance des enjeux du centre-ville et des secteurs plus vulnérables du Village et du Quartier latin seront des atouts dans ses nouvelles responsabilités. Ancien responsable de l'habitation au comité exécutif et ayant dédié une partie de sa carrière au milieu communautaire en soutien aux personnes en situation de grande précarité ou d'itinérance, M. Beaudry est la personne toute indiquée pour intensifier les efforts concertés nécessaires pour répondre à la crise. Il travaillera de concert avec Josefina Blanco, qui a notamment piloté l'expansion de l'équipe EMMIS.

Des services à la population qui font une différence

Montréal est un milieu de vie pour de nombreuses personnes, en plus d'être une vitrine pour le Québec. L'administration Plante-Rabouin est déterminée à continuer de la rendre plus propre, accueillante et sécuritaire. D'ici la fin du mandat, des efforts spécifiques seront dédiés à la bonification des équipes de propreté, à l'accélération de l'implantation d'outils pour mieux coordonner les chantiers et à l'accélération de la sécurisation de tous les quartiers, notamment.

Une place accordée aux figures montantes de l'administration Plante-Rabouin

La mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Gracia Kasoki Katahwa, fait son entrée au comité exécutif. Elle sera responsable des ressources humaines, de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques et sera associée à la réconciliation avec les peuples autochtones.

La mairesse de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Laurence Lavigne Lalonde, fait un retour au comité exécutif, à titre de responsable des grands parcs, du Mont-Royal, et du parc Jean-Drapeau. Alors que les espaces verts sont des éléments clés de la résilience écologique de la métropole, l'expérience acquise par Mme Lavigne Lalonde lors du premier mandat, à titre de responsable de l'environnement et de la transition écologique, seront des forces dans son nouveau rôle. Elle chapeautera ce dossier, appuyée par le conseiller associé Alex Norris, élu du Plateau-Mont-Royal.

Au conseil municipal, la conseillère de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Virginie Journeau, agira à titre de leader adjointe au conseil municipal, aux côtés du leader François Limoges, qui a une longue expérience dans ce rôle.

Continuer d'innover et de façonner l'avenir de la métropole

Les dossiers de la vie nocturne et de la gastronomie, qui sont une force économique et culturelle pour la métropole et son avenir, seront chapeautés par Ericka Alneus, responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne. La Politique de la vie nocturne, qui mise notamment sur une bonification des heures d'ouverture des établissements culturels et des bars, sera soumise aux partenaires du milieu pour bien identifier les priorités.

« En tant qu'administration, nous devons toujours rester à l'écoute des besoins des familles, des commerçants, des étudiants, et des entreprises qui choisissent Montréal. Nous voulons que la population soit bien servie, qu'elle ait accès à des logements abordables et de qualité, qu'elle profite de quartiers dynamiques, sécuritaires et propres, et qu'elle puisse compter sur des artères commerciales et un centre-ville effervescents. Les ajustements au comité exécutif présentés aujourd'hui viennent renforcer notre équipe et nous permettront de mieux répondre aux priorités que nous avons toujours défendues et qui sont partagées par la population : l'habitation, le soutien aux commerces, et les services à la population », a déclaré la mairesse, Valérie Plante.

« Le ralentissement économique que traverse le Québec affecte tout le monde et nous devons nous ajuster à cette réalité. Les changements apportés au comité exécutif nous permettront de renforcer notre réponse aux priorités de la population : l'habitation, le soutien aux commerçants et la qualité des services aux citoyens. En plus de ces trois grandes priorités, notre administration poursuit la révision de tous les programmes pour offrir des services plus efficaces, au meilleur coût possible », a soutenu le président du comité exécutif et responsable des finances, du développement économique et de l'enseignement supérieur, Luc Rabouin.

Cliquez ici pour connaître la composition complète du comité exécutif de la Ville de Montréal. (ou voyez plus bas)

Les membres du comité exécutif et leurs responsabilités

Membres du comité exécutif Responsabilités Valérie Plante Mairesse, responsable des relations internationales, de la réconciliation avec les peuples autochtones, du centre-ville et du développement économique international. Luc Rabouin Président du comité exécutif, responsable des finances, du développement économique et de l'enseignement supérieur. Benoit Dorais Vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques. Caroline Bourgeois Vice-présidente du comité exécutif, responsable des sports et loisirs, d'Espace pour la vie, de la langue française et de l'Est de Montréal. Ericka Alneus Responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne. Robert Beaudry Responsable de l'urbanisme, de l'OCPM et de l'itinérance. Josefina Blanco Responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées. Gracia Kasoki Katahwa Responsable des ressources humaines, de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques et conseillère associée à la réconciliation avec les peuples autochtones. Laurence Lavigne Lalonde Responsable des grands parcs, du Mont-Royal et du parc Jean-Drapeau. Marie-Andrée Mauger Responsable de la transition écologique et de l'environnement. Sophie Mauzerolle Responsable des transports et de la mobilité. Magda Popeanu Responsable de la performance organisationnelle, de la participation citoyenne et de la démocratie. Émilie Thuillier Responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs. Alain Vaillancourt Responsable de la sécurité publique. Maja Vodanovic Responsable de la concertation avec les arrondissements et de l'eau. Alia Hassan-Cournol Conseillère associée au développement économique, au commerce et au design. Marianne Giguère Conseillère associée à la mobilité et au Plan vélo. Alex Norris Conseiller associé aux grands parcs et au Mont-Royal. Despina Sourias Conseillère associée à l'habitation, à la salubrité et à la protection du parc de logements locatifs.

