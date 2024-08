MONTRÉAL, le 27 août 2024 /CNW/ - ADM Aéroports de Montréal annonce aujourd'hui qu'à la suite d'un rigoureux appel d'offres, elle a décidé d'octroyer un contrat de commercialisation pour la réponse armée aux points de fouille ainsi qu'au précontrôle américain à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau à la Sûreté du Québec (SQ). Les agents de la SQ entreront en poste le 1er janvier 2025, alors que viendra à échéance l'actuel contrat détenu par le Service de Police de la ville de Montréal (SPVM).

Ce contrat de commercialisation vise à assurer la présence d'agents policiers aux différents points de contrôle selon des paramètres prescrits par la réglementation de Transports Canada ainsi qu'au précontrôle américain. Alors que le contrat liant ADM au SPVM depuis 2019 venait à échéance, l'organisation policière a manifesté son désir de ne pas prolonger l'entente dans son cadre actuel. Un processus d'appel d'offres a été lancé afin d'évaluer les propositions sur le marché qui permettraient d'offrir une prestation de service actualisée, adaptée aux besoins de YUL et de ses passagers. Trois corps policiers ont été invités à participer au processus. Le SPVM et la SQ ont déposé des soumissions.

Après analyse des propositions déposées et en fonction d'une grille d'évaluation précise, un choix clair s'est arrêté sur la Sûreté du Québec, un corps policier réputé et reconnu. Comme pour plusieurs dossiers d'envergure, le processus d'évaluation a été revu par un officier à l'éthique externe afin de confirmer l'objectivité de la démarche ainsi que le traitement égalitaire des parties concernées. Il va sans dire que les membres du comité de sélection, supervisé par le département d'approvisionnement d'ADM, n'avaient aucun intérêt ni lien avec l'un ou l'autre des soumissionnaires.

Un plan de mise en service sera déployé au cours des prochains mois, à travers lequel ADM s'assurera de veiller à une transition transparente des équipes pour les passagers et les partenaires de la communauté aéroportuaire.

Rappelons que le contrat de commercialisation n'inclut pas les services offerts par le SPVM liés aux aspects de sécurité publique, dont l'intervention et la réponse au crime ainsi que le groupe tactique d'intervention, qui seront bien évidemment maintenus sur le site aéroportuaire. L'organisation policière montréalaise fait partie prenante de l'écosystème de l'aéroport depuis de nombreuses années au même titre que d'autres agences d'application de la loi et demeure un important partenaire d'ADM. C'est d'ailleurs grâce à cette combinaison de ressources que des plans d'intervention complets et éprouvés peuvent être déployés à YUL, permettant d'assurer en tout temps la sûreté et la sécurité des installations aéroportuaires et de ses usagers.

À propos d'ADM Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

SOURCE Aéroports de Montréal

Source : ADM Aéroports de Montréal, Affaires publiques, 514-394-7304, [email protected]