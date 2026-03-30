MONTRÉAL, le 30 mars 2026 /CNW/ - ADM Aéroports de Montréal (la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats d'exploitation consolidés pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025. Ces résultats sont accompagnés de données sur le trafic de passagers de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau.

Faits saillants

Le nombre de passagers à YUL s'est établi à 5,2 millions au quatrième trimestre de 2025, en hausse de 1,2 % par rapport à l'année 2024. Au total, 22,4 millions de passagers ont transité par YUL en 2025 en baisse de 0,5 % par rapport à 2024. Soulignons la croissance du secteur domestique et du secteur international, affichant des hausses respectives de 1,9 % et 2,4 % par rapport à la même période de 2024. Le secteur transfrontalier (États-Unis) a connu une baisse de 9,5 % par rapport à la période correspondante de 2024.

Le BAIIA (le résultat net avant charges financières nettes, impôts, amortissement et dépréciation et quote-part des résultats des coentreprises, voir la section « Mesures non conformes aux PCGR » pour plus d'informations) s'est chiffré à 442,9 millions $ pour l'exercice 2025, soit une augmentation de 3,8 millions $ par rapport au BAIIA de 439,1 millions $ enregistré pour l'exercice précédent.

Les investissements en capital (nets de subventions) ont été de 696,5 millions $ en 2025, comparativement à 439,1 millions $ en 2024, soit une augmentation de 257,4 millions $ ou 58,6 %. Les investissements dans le Programme aéroportuaire ont été de 582,8 millions $ (352,1 millions $ en 2024) et ceux pour la station du REM de l'aéroport ont totalisé 113,7 millions $ (87,0 millions $ en 2024).

Citation

« L'année 2025 s'est terminée sur une certaine stabilité alors que 22,4 millions de passagers ont transité à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, soit un achalandage comparable à celui enregistré en 2024. Dans le contexte socio-économique de la dernière année, c'est là la preuve indéniable de la place du voyage, notamment dans la vie des Québécois », a déclaré Yves Beauchamp, Président-directeur général d'ADM. « C'est un grand privilège pour nous de pouvoir accueillir un aussi grand nombre de voyageurs à YUL et de leur offrir autant d'occasions de connexions aux quatre coins de la planète. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les équipes d'ADM doivent donc continuer avec la mise en œuvre de Plan de vol, le plan de développement des infrastructures aéroportuaires pour ainsi assurer un meilleur service aux usagers. Alors que les travaux et les chantiers se multiplient sur le site aéroportuaire, je tiens à remercier les usagers pour leur patience et pour leur adhésion aux mesures de mitigation mises en place. Je souhaite également souligner l'excellent travail des employés de la communauté aéroportuaire, dont l'engagement contribue à bâtir l'aéroport de demain. »

Résultats financiers

Les produits consolidés se sont élevés à 960,8 millions $ en 2025, une augmentation de 43,6 millions $ ou 4,8 % par rapport à 2024. Ces résultats sont attribuables à la hausse du tarif des FAA, entrée en vigueur le 1er mars 2024, ainsi à l'augmentation annuelle des frais aéronautiques, qui ont été partiellement compensés par la baisse du trafic de passagers et les activités des transporteurs.

Les charges d'exploitation pour l'année en revue ont atteint 369,5 millions $, une augmentation de 38,2 millions $ ou de 11,5 % par rapport à 2024. Cette hausse s'explique principalement par les coûts liés à l'élaboration d'études avant-projet qui permettront de concrétiser le plan de développement des installations aéroportuaires, par les charges associées aux services aux passagers, notamment pour atténuer l'impact des travaux sur la fluidité du site en période de pointe, par l'augmentation des dépenses en technologies de l'information, alors que la Société poursuit sa transition vers des solutions infonuagiques, ainsi que par la croissance des effectifs par rapport à 2024.

Les transferts aux gouvernements (paiements versés en remplacement d'impôts aux municipalités [PERI] et le loyer à Transports Canada) se sont élevés à 148,4 millions $, soit une augmentation de 1,6 million $ par rapport à l'exercice précédent et représentent 15,4 % des revenus totaux d'ADM (16,0 % en 2024).

L'amortissement et la dépréciation des immobilisations corporelles et des actifs au titre des droits d'utilisation ont été de 183,1 millions $ au cours de 2025, en hausse de 14,2 millions $ ou 8,4 % par rapport à 2024. Cette augmentation est notamment attribuable à la mise en service de nouveaux actifs en 2025 et 2024.

Les charges financières nettes totalisent 100,8 millions $ en 2025, en hausse de 12,7 millions $ ou 14,4 % par rapport à 2024. Cette variation s'explique principalement par la diminution des revenus d'intérêts générés sur les surplus de liquidités.

Au 31 décembre 2025, le résultat net s'est chiffré à 159,0 millions $ comparativement à 182,0 millions $ en 2024, soit une diminution de 23,0 millions $ ou 12,7 %.

Situation financière

La dette nette d'ADM au 31 décembre 2025 s'est établie à 2,6 milliards $ comparativement à 2,2 milliards $ au 31 décembre 2024 ; voir la section « Mesures non conformes aux PCGR » pour plus d'informations. La variation est principalement attribuable à l'utilisation de liquidités pour les investissements en capital.

Mesures non conformes aux PCGR

ADM présente parfois des mesures financières n'ayant pas de sens prescrit par les Normes internationales d'information financière (« IFRS »), appelées des mesures non conformes aux principes comptables généralement reconnus (« PCGR »). Il est donc peu probable que l'on puisse les comparer avec des mesures du même type présentées par d'autres sociétés.

BAIIA

Le BAIIA est défini par ADM comme étant le résultat net avant charges financières nettes, impôts, amortissement et dépréciation et quote-part des résultats des coentreprises. Ce dernier est utilisé par la direction comme indicateur pour évaluer la performance opérationnelle. Le BAIIA a pour objet d'apporter de l'information supplémentaire et ne devrait pas remplacer d'autres mesures du rendement préparées en vertu des IFRS.

Dette nette

La dette nette correspond à la différence entre le solde brut des dettes (les obligations à long terme, la dette à long terme, le montant utilisé sur la facilité de crédit et les contrats de location) et le solde de la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les placements à court terme ainsi que le fonds de réserve affecté au service de la dette.

Principales mesures financières



Cumulé au 31 décembre (en millions de dollars) 2025 2024 Variation

(%) Produits 960,8 917,2 4,8 Charges d'exploitation 369,5 331,3 11,5 Paiements versés en remplacement d'impôts

aux municipalités (PERI) 41,8 43,7 (4,4) Loyer à Transports Canada 106,6 103,1 3,4 Amortissement et dépréciation des immobilisations

corporelles et des actifs au titre des droits d'utilisation 183,1 168,9 8,4 Charges financières nettes 100,8 88,1 14,4 Total des charges 801,8 735,1 9,1 Résultat net avant quote-part et impôts 159,0 182,1 (12,7) Quote-part des résultats des coentreprises 0,6 0,7 (17,3) Impôts sur les résultats (0,7) (0,8) (7,1) Résultat net 158,9 182,0 (12,7) BAIIA 442,9 439,1 0,9

Les variations en % dans le tableau ci-dessus sont calculées avec les résultats en milliers.

Investissements en capital

En 2025, les investissements ont été financés par les activités d'exploitation, y compris les FAA, ainsi que par les facilités de crédit détenues auprès d'Investissement Québec et de la Banque de l'infrastructure du Canada.



Cumulé au 31 décembre (en millions de dollars) 2025 2024 Variation

(%) Programme aéroportuaire 582,8 352,1 65,5 Station REM 113,7 87,0 30,7 Total des investissements en capital1 696,5 439,1 58,6

1Les investissements en capital sont nets de subventions provenant notamment du Programme des infrastructures essentielles des aéroports du Canada (« PIEA »). Pour 2025, les subventions reçues totalisent 5,2 M$ pour le programme aéroportuaire (10,2 M$ pour 2024) et néant pour la station du REM (7,2 M$ en 2024).

Dette nette (en milliards de dollars)

31 décembre 2025 31 décembre 2024 Variation (%) 2,6 2,2 16,2

La variation en % dans le tableau ci-dessus est calculée avec les montants en milliers.

Trafic de passagers

Pour le quatrième trimestre de 2025, le trafic à YUL a totalisé 5,2 millions de passagers, une hausse de 1,2 % par rapport à la même période en 2024. Le trafic domestique et international ont connu des hausses respectives de 2,1 % de 7,5 %, tandis que le trafic transfrontalier (États-Unis) a connu une baisse de 12,1 % par rapport au quatrième trimestre de 2024.

En 2025, le trafic de passagers a atteint 22,4 millions de passagers, en baisse de 0,5 % par rapport à la même période en 2024. Le trafic transfrontalier (États-Unis) a observé une baisse de 9,5 % tandis que le trafic international et domestique ont connu des hausses respectives de 2,4 % et 1,9 % par rapport à l'année 2024. Au cours de la période, la desserte à YUL s'est également enrichie avec l'ajout de nouvelles destinations, dont notamment Cincinnati, Édimbourg, les Bermudes, Naples et Valence.

Trafic de passagers total *

(en milliers) 2025 2024 Variation (%) Janvier 1 669,5 1 674,7 -0,3 % Février 1 497,2 1 571,8 -4,8 % Mars 1 780,0 1 787,8 -0,4 % Avril 1 754,0 1 682,9 4,2 % Mai 1 892,3 1 885,0 0,4 % Juin 2 067,1 2 074,9 -0,4 % Juillet 2 349,3 2 349,5 0,0 % Août 2 202,6 2 367,6 -7,0 % Septembre 1 952,7 1 946,8 0,3 % Octobre 1 864,4 1 855,7 0,5 % Novembre 1 567,9 1 539,7 1,8 % Décembre 1 767,2 1 742,0 1,4 % Total 22 364,3 22 478,4 -0,5 %

*Le trafic de passagers total inclut les passagers payants et non payants et les sommes sont calculées selon les chiffres détaillés en milliers. Source : Aéroports de Montréal

La durabilité chez ADM

Au cours de ce trimestre, ADM a mis en place les initiatives suivantes afin de poursuivre son engagement sur la voie de la durabilité. L'organisation a notamment :

Remporté le prix Eurêka dans la catégorie Organisme de transport , décerné par Écotech Québec, pour la mise au point et les tests concluants du nouveau fluide de dégivrage ECOWAY50 développé en collaboration avec Electro Carbon.

, décerné par Écotech Québec, pour la mise au point et les tests concluants du nouveau fluide de dégivrage ECOWAY50 développé en collaboration avec Electro Carbon. Mené une nouvelle édition de sa campagne Chez ADM, on Centraide , à travers laquelle elle contribue à la lutte contre la pauvreté, l'exclusion et les inégalités. Celle-ci aura également permis à une trentaine d'employés d'ADM de faire du bénévolat au sein de trois organismes affiliés à Centraide. Grâce à la générosité des employés, un montant de 131 540 $ a été remis à Centraide du Grand Montréal et à Centraide Laurentides.

, à travers laquelle elle contribue à la lutte contre la pauvreté, l'exclusion et les inégalités. Celle-ci aura également permis à une trentaine d'employés d'ADM de faire du bénévolat au sein de trois organismes affiliés à Centraide. Grâce à la générosité des employés, un montant de 131 540 $ a été remis à Centraide du Grand Montréal et à Centraide Laurentides. Accueilli sur son site de YMX une collecte de sang organisée en partenariat avec Héma-Québec, Safran et ADM. Grâce à la générosité des membres de la communauté aéroportuaire de YMX, ce sont plus de 200 patients qui pourront bénéficier de ces précieux dons.

Franchi une nouvelle étape dans ses efforts d'électrification et de décarbonation de ses activités en accueillant cinq nouveaux autobus électriques Nova Bus sur son site de YUL. Ces derniers permettent ainsi le transport de passagers entre le stationnement P4 et l'aérogare.

Pour en connaître davantage sur les actions d'ADM, visitez sa plateforme d'indicateurs en développement durable, consultez son Rapport de durabilité 2024 ainsi que son Plan de durabilité 1.0.

À propos d'ADM Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport International Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

SOURCE Aéroports de Montréal

Source : ADM Aéroports de Montréal, Affaires publiques 514 394-7304, [email protected]