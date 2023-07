MONTRÉAL, le 13 juill. 2023 /CNW/ - C'est avec grand plaisir qu'ADM Aéroports de Montréal annonce la nomination de monsieur Aymeric Dussart, à titre de vice-président Finances et administration et chef de la direction financière.

ADM Aéroports de Montréal nomme Aymeric Dussart comme vice-président Finances et administration et chef de la direction financière (Groupe CNW/Aéroports de Montréal)

Fort d'une riche expérience dans le milieu aéroportuaire, Aymeric Dussart est à l'emploi d'ADM depuis plus de 11 ans. Il œuvrait au sein de l'organisation comme vice-président, Technologies et innovation depuis janvier 2020, date à laquelle ADM a décidé de créer ce nouveau poste au sein de son comité de gestion. Il avait alors sous sa gestion l'ensemble des activités informatiques de l'autorité aéroportuaire.

Cette nomination signifie en quelque sorte un retour aux sources pour Aymeric Dussart, alors qu'il a par le passé occupé différentes fonctions au sein de la vice-présidence Finances d'ADM. Des rôles variés, liés à l'analyse de marché, à la planification stratégique et à la gestion des données d'affaires.

Avant de rejoindre ADM, il a travaillé dans le domaine de l'énergie chez Hydro-Québec où il a notamment été responsable des systèmes en support aux activités de courtage d'électricité. Aymeric Dussart est titulaire d'une maîtrise en sciences économiques de l'Université de Montréal et d'une maîtrise en technologies de l'information de HEC Montréal.

Son entrée en poste se fera dès le 17 juillet prochain.

Aymeric Dussart succèdera ainsi à Ginette Maillé, qui prendra sa retraite après avoir dirigé l'équipe Finances et administration d'ADM au cours des six dernières années. Son expérience et sa grande compétence auront notamment permis à ADM de se relever d'une crise financière sans précédent causée par la pandémie. Ginette Maillé quittera l'organisation à la fin de l'année afin d'assurer une transition efficiente des responsabilités.

À propos d'ADM Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

SOURCE Aéroports de Montréal

Renseignements: Aéroports de Montréal: Affaires publiques, 514 394-7304, [email protected]