MONTRÉAL, le 15 juill. 2024 /CNW/ - ADM Aéroports de Montréal et Tourisme Autochtone Québec (TAQ) sont fiers d'annoncer le dévoilement d'un premier espace présentant les 11 Nations autochtones du Québec à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau. Cette initiative est le résultat d'une entente mutuelle visant notamment à faire la promotion des cultures et de l'offre touristique des 11 Nations autochtones du Québec à différents emplacements stratégiques à travers l'aérogare.

Dévoilement de l’espace présentant les 11 Nations autochtones du Québec à YUL Montréal-Trudeau (Groupe CNW/Aéroports de Montréal)

L'entente d'une durée de trois ans a pour objectif de promouvoir et de positionner l'offre culturelle et touristique autochtone du Québec sur la porte d'entrée qu'est YUL. Elle s'inscrit dans la volonté d'ADM Aéroports de Montréal de développer une stratégie d'engagement qui lui permettra d'établir des relations durables avec les Nations autochtones.

L'espace comprend une vingtaine d'affiches rétro éclairée présentant en images et en mots les Nations qui forment le Québec autochtone. Aménagée dans les espaces publics de l'aérogare, elle pourra être appréciée tout l'été et jusqu'à la fin-octobre 2024. Les prochains déploiements mettront de l'avant, entres-autres, des expériences touristiques autochtones authentiques, de l'art et des objets culturels.

« YUL Montréal-Trudeau, qui accueille plus de 21 millions de voyageurs, est un lieu tout désigné pour mettre en valeur la diversité culturelle des peuples autochtones au Québec. Nous comptons également à YUL sur plusieurs transporteurs aériens desservant des communautés autochtones, avec lesquels nous souhaitons notamment consolider et renforcer ces partenariats. Nous remercions Tourisme Autochtone Québec pour cette collaboration qui nous permet de répondre à une demande croissante des voyageurs et de leur offrir une expérience immersive authentique », a déclaré Martin Massé, vice-président, Affaires publiques, communication et durabilité chez ADM.

Pour TAQ, ce partenariat constitue une opportunité d'accroître le développement touristique autochtone au Québec en offrant une vitrine unique auprès d'une grande variété de voyageurs et s'ajoute à la récente zone autochtone développée au Palais des congrès et à l'accueil en février 2025 du Congrès international du tourisme autochtone. « Je suis très fier de cette alliance et de cette première initiative. Je salue l'ouverture d'ADM, nous permettant de collaborer à de beaux projets, répondant aux attentes des touristes étrangers et qui servent d'outils de rapprochement, contribuant ainsi à la croissance et la prospérité du tourisme autochtone », a déclaré le président de TAQ, Steeve Wadohandik Gros-Louis.

À propos d'ADM Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

À propos de Tourisme Autochtone Québec

Créé en 1991, Tourisme Autochtone Québec est l'association touristique sectorielle représentant l'offre touristique autochtone du Québec avec plus de 200 expériences culturelles et touristiques membres de l'association. Nous guidons et propulsons les entrepreneurs autochtones sur les marchés touristiques par la force de nos relations humaines, nos connaissances, nos conseils, nos réseaux et nos stratégies.

