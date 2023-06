La chef de l'équipe ESG a été nommée membre du premier groupe d'administrateurs soutenant les normes d'information sur la durabilité au Canada.

TORONTO, le 27 juin 2023 /CNW/ - Placements NEI (« NEI »), un gestionnaire d'actifs ayant un engagement de longue date envers l'investissement responsable, a annoncé qu'Adelaide Chiu, vice-présidente et chef de l'investissement responsable et des services ESG, a été nommée membre du premier conseil d'administration du Conseil canadien des normes d'information sur la durabilité (CCNID).

Comme le nombre d'investisseurs à la recherche d'une incidence au-delà des rendements financiers augmente, la nécessité d'une approche uniforme de communication de l'information sur la durabilité est devenue évidente. L'International Sustainability Standards Board (ISSB) et son pendant canadien ont pour objectif de régler cette question en créant un ensemble de normes de base pour combler les lacunes de communication lorsqu'il s'agit de fournir aux investisseurs les éclaircissements dont ils ont besoin pour prendre de meilleures décisions de placement. Le CCNID soutiendra l'adoption des normes internationales au Canada, mettra en lumière les enjeux clés dans le contexte canadien et facilitera l'interopérabilité entre les normes de l'ISSB et les normes à venir du CCNID.

« À NEI, nous croyons que les sociétés peuvent atténuer le risque et tirer parti des occasions d'affaires émergentes en tenant compte des enjeux et des paramètres de durabilité, y compris de l'information non financière, dans leurs stratégies et leurs activités, a déclaré Adelaide Chiu. Au sein du CCNID, nous nous réjouissons de l'occasion de promouvoir l'adoption de pratiques d'investissement durable afin que les investisseurs profitent de la création de valeur à long terme en tenant compte du capital économique, social et naturel. »

Comptant plus de 20 ans d'expérience en gestion de placements et en investissement responsable, Adelaide Chiu est vice-présidente et chef de l'investissement responsable et des services ESG de NEI depuis qu'elle s'est jointe à l'équipe de Patrimoine Aviso en 2022. Elle dirige une équipe chargée de développer et de gérer la stratégie d'investissement responsable de NEI, tout en travaillant en étroite collaboration avec l'équipe de gestion de placements de NEI afin de favoriser une intégration approfondie des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans le processus de placement de NEI.

En plus des nouvelles fonctions qu'elle exerce au sein du CCNID, elle siège au conseil d'administration de l'Association pour l'investissement responsable et est membre du comité des finances et de l'audit de cette dernière. Elle est également membre du comité technique de l'initiative Engagement climatique Canada. Cette nomination récente confirme le rôle de chef de file que NEI continue de jouer dans l'évolution du paysage de l'investissement responsable au Canada.

Placements NEI est un gestionnaire d'actifs canadien spécialisé dans l'investissement responsable dont l'actif sous gestion dépasse les 10 milliards de dollars. Forte de plus de 30 ans d'expérience, NEI s'engage à offrir aux investisseurs canadiens une vaste gamme de solutions d'investissement responsable. La société assure une gestion active et rigoureuse des actifs qui met l'accent sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Placements NEI gère et exploite également un programme exclusif d'actionnariat actif et est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies depuis plus de 15 ans. Placements NEI est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso.

Patrimoine Aviso est l'un des grands fournisseurs de services de gestion de patrimoine dans le secteur financier canadien, qui aide des centaines d'institutions et d'entreprises de détail à obtenir un avantage concurrentiel grâce à une offre exhaustive de services de courtier en placement et d'assurance qui soutiennent des milliers de conseillers financiers partout au Canada. Le gestionnaire d'actifs de Patrimoine Aviso, Placements NEI, est un chef de file canadien des fonds et des portefeuilles d'investissement responsable, et sa société de courtage en ligne primée, Qtrade Investissement directMC, permet aux investisseurs autonomes de bâtir leur patrimoine en toute confiance. Partenaires des correspondants Aviso offre des services de garde et de courtier chargé de compte aux gestionnaires de portefeuille, aux courtiers en placement, aux compagnies d'assurance, aux sociétés de fiducie et aux courtiers remisiers.

Ayant des actifs sous administration et sous gestion de plus de 105 milliards de dollars, Patrimoine Aviso est une organisation ambitieuse, soutenue par la force collective de ses propriétaires : les centrales de caisses de crédit, Co-operators/CUMIS et Desjardins. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site aviso.ca.

