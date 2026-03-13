Adaptation aux changements climatiques - Québec soutient des projets de verdissement sur le territoire de la ville de Longueuil

QUÉBEC, le 13 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec réaffirme son engagement à soutenir les municipalités dans leurs efforts d'adaptation aux changements climatiques en annonçant un appui à la Ville de Longueuil pour la mise en œuvre des actions de son plan de verdissement, une stratégie d'adaptation aux îlots de chaleur et aux précipitations intenses sur son territoire, qui vise à augmenter la résilience de la communauté longueuilloise face aux réalités climatiques.

C'est ce qu'annonce aujourd'hui le ministre responsable de la Montérégie, M. Jean-François Roberge, au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures, M. Benoit Charette.

Cet investissement de plus de 14 millions de dollars permettra à la Ville de Longueuil d'aménager des infrastructures vertes afin de mieux faire face aux impacts des pluies abondantes et des îlots de chaleur sur son territoire.

Citations :

« Les aléas climatiques, comme les vagues de chaleur et les épisodes de pluies extrêmes, sont de plus en plus intenses et fréquents. Heureusement, les infrastructures vertes sont des solutions concrètes qui contribuent à renforcer la capacité d'adaptation des milieux. C'est une fierté d'aider les communautés locales, comme celle de la ville de Longueuil, à s'adapter au bouleversement du climat, partout au Québec, et de continuer à améliorer les milieux de vie des Québécoises et des Québécois. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures

« Je suis fier de l'appui du gouvernement aux initiatives de la Ville de Longueuil. C'est en travaillant ensemble que nous lutterons efficacement contre les changements climatiques et que nous réussirons à faire les adaptations nécessaires. »

Jean-François Roberge, ministre responsable de la région de la Montérégie et député de Chambly

Faits saillants :

L'aide financière est accordée dans le cadre du volet 2 du programme OASIS, qui découle du Plan pour une économie verte 2030.

Doté d'un budget de 177,3 millions de dollars, le programme OASIS comporte trois volets et, depuis son lancement en juin 2022, 51 projets ont été financés au volet 1 et sept projets l'ont été au volet 2, pour un investissement total de 85,8 millions de dollars.

