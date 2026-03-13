Adaptation aux changements climatiques - Québec soutient la planification du verdissement sur le territoire de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Mise-à-jour

QUÉBEC, le 13 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec réaffirme son engagement à soutenir les municipalités dans leurs efforts d'adaptation aux changements climatiques en annonçant un appui à la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour l'élaboration d'une stratégie d'adaptation aux îlots de chaleur et aux précipitations intenses sur son territoire. Cette initiative vise à augmenter la résilience de la communauté locale face aux réalités climatiques.

C'est ce qu'annonce aujourd'hui M. Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures, M. Benoit Charette.

Cet investissement de 66 810 $ permettra à la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier de réaliser une analyse des risques liés aux îlots de chaleur et aux précipitations extrêmes sur son territoire. Les résultats permettront de déterminer les zones prioritaires d'intervention et de définir les infrastructures vertes à implanter dans le cadre d'un plan de verdissement, qui sera également élaboré grâce à ce soutien financier.

Citations :

« Les aléas climatiques, comme les vagues de chaleur et les épisodes de pluies extrêmes, sont de plus en plus intenses et fréquents. Heureusement, les infrastructures vertes sont des solutions concrètes qui contribuent à renforcer la capacité d'adaptation des milieux. C'est une fierté d'aider les communautés locales, comme celle de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, à s'adapter au bouleversement du climat, partout au Québec, et de continuer à améliorer les milieux de vie des Québécoises et des Québécois. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures

« Dans la région de la Capitale-Nationale, nous travaillons avec les municipalités pour rendre nos milieux de vie plus résilients et plus verts. L'initiative de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier permettra de mieux planifier le verdissement du territoire et de réduire les impacts des épisodes de chaleur et de fortes pluies. Ce projet démontre qu'en misant sur des solutions naturelles et une planification adaptée, nous pouvons améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens tout en préparant nos communautés aux réalités climatiques d'aujourd'hui et de demain. »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

L'aide financière est accordée dans le cadre du volet 1 du programme OASIS, qui découle du Plan pour une économie verte 2030.

Doté d'un budget de 177,3 millions de dollars, le programme OASIS comporte trois volets et, depuis son lancement en juin 2022, 51 projets ont été financés au volet 1 et sept projets l'ont été au volet 2, pour un investissement total de plus de 85,8 millions de dollars.

