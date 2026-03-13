Adaptation aux changements climatiques - Québec soutient la planification du verdissement sur le territoire de la ville de Lavaltrie

QUÉBEC, le 13 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec réaffirme son engagement à soutenir les municipalités dans leurs efforts d'adaptation aux changements climatiques en annonçant un appui à la Ville de Lavaltrie pour l'élaboration d'une stratégie d'adaptation aux îlots de chaleur et aux précipitations intenses sur son territoire. Cette initiative contribuera à renforcer la résilience de la communauté locale et à favoriser un aménagement du territoire plus durable face aux réalités climatiques.

C'est ce qu'annonce aujourd'hui la députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures, M. Benoit Charette.

Cet investissement de 112 065 $ permettra à la Ville de Lavaltrie de réaliser une analyse des risques liés aux îlots de chaleur et aux précipitations extrêmes sur son territoire. Les résultats permettront de déterminer les zones prioritaires d'intervention et de définir les infrastructures vertes à implanter dans le cadre d'un plan de verdissement, qui sera également élaboré grâce à ce soutien financier.

Citations :

« Les aléas climatiques, comme les vagues de chaleur et les épisodes de pluies extrêmes, sont de plus en plus intenses et fréquents. Heureusement, les infrastructures vertes sont des solutions concrètes qui contribuent à renforcer la capacité d'adaptation des milieux. C'est une fierté d'aider les communautés locales, comme celle de la ville de Lavaltrie, à s'adapter au bouleversement du climat, partout au Québec, et de continuer à améliorer les milieux de vie des Québécoises et des Québécois. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures

« Avec les changements climatiques, les épisodes de chaleur extrême et les îlots de chaleur urbains représentent un défi grandissant pour nos communautés. Grâce au programme OASIS du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, nous soutenons des initiatives concrètes qui verdiront nos milieux de vie, amélioreront la qualité de vie des citoyens et rendront nos villes plus résilientes. À Lavaltrie, ce projet contribuera à créer des espaces plus frais, plus verts et plus agréables pour toute la population. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Berthier

Faits saillants :

L'aide financière est accordée dans le cadre du volet 1 du programme OASIS, qui découle du Plan pour une économie verte 2030.

Doté d'un budget de 177,3 millions de dollars, le programme OASIS comporte trois volets et, depuis son lancement en juin 2022, 51 projets ont été financés au volet 1 et sept projets l'ont été au volet 2, pour un investissement total de 85,8 millions de dollars.

Source : Tania Michaud Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures Tél. : 581 998-7583 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs