Activité physique chez les jeunes - Une aide financière de 485 000 $ pour le 39e Défi sportif AlterGo

QUÉBEC, le 22 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le Défi sportif AlterGo reçoit, cette année encore, le soutien de l'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, M. Samuel Poulin. Ce 39e défi sportif, destiné aux jeunes ayant tous types de limitations fonctionnelles, prendra place du 22 avril au 1er mai, sur sept sites de compétition situés dans la région de Montréal.

Le Secrétariat à la jeunesse (SAJ) a accordé à l'organisme une aide financière de 485 000 $ pour l'année 2022-2023, soit une bonification de près de 8 % comparativement à l'année précédente, pour la tenue de son défi sportif annuel. Ce financement est bonifié par un transfert de crédits du ministère de la Santé et des Services sociaux de 80 000 $ découlant de la Politique gouvernementale de prévention en santé. Au total, pour la période 2021-2024, ce sont 1,5 million de dollars qui seront offerts à AlterGo par le SAJ.

Les compétitions organisées dans le cadre du Défi sportif AlterGo s'adressent aux jeunes athlètes nationaux et internationaux et aux jeunes athlètes du primaire et du secondaire en provenance des quatre coins du Québec, tous présentant des limitations fonctionnelles. Cette année, l'événement est à caractère réduit en raison du contexte sanitaire. L'organisme prévoit accueillir 4 000 sportifs en présentiel et un volet virtuel est prévu pour les compétitions de gymnastique rythmique.

Outre son défi sportif, AlterGo vise également à promouvoir, tout au long de l'année et dans tout le Québec, la pratique d'activités physiques et du sport adapté et les saines habitudes de vie. Il a pour objectif d'être un vecteur de sensibilisation et d'inclusion sociale pour les jeunes handicapés.

Citation :

« Je suis très heureux du retour du Défi sportif AlterGo majoritairement en présentiel. Quel plaisir pour nos jeunes de se retrouver et de pouvoir se dépasser, ensemble, dans une ambiance de saine compétition, tout en côtoyant des sportifs de haut niveau. La pandémie a été difficile pour les jeunes athlètes, mais elle n'a pas eu raison de leur désir de bouger! Je félicite l'organisme AlterGo pour sa résilience et sa capacité d'adaptation dans les deux dernières années et je le remercie d'organiser pour nos jeunes un événement d'une telle envergure. Bravo à tous ceux et à toutes celles qui, cette année encore, donneront tout ce qu'ils ont pour se réaliser dans le sport! »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

À propos de Défi sportif AlterGo

Défi sportif AlterGo est un organisme sans but lucratif regroupé au sein de la structure AlterGo. L'organisme a pour mission de promouvoir le sport adapté et les saines habitudes de vie chez les personnes handicapées.

