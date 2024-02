Action de perturbation contre les attaques de la CAQ au filet social

Campagne La CAQ dérape : Arrêtons le dérapage !

MONTRÉAL, le 20 févr. 2024 /CNW/ - C'est pour dénoncer les nombreuses attaques de la Coalition Avenir Québec (CAQ) contre le filet social des Québécoises et Québécois que la Coalition Main rouge et le Front régional de l'action communautaire autonome (FRACA) de Montréal organisent conjointement une action de perturbation, au Complexe Desjardins, dans le cadre de la Journée mondiale de la justice sociale : baisses d'impôt qui favorisent les plus riches, privatisation accélérée du réseau de la santé et des services sociaux, refus de s'attaquer aux inégalités scolaires, manque de places dans les services de garde éducatifs, recours au bâillon, attaques contre le logement social et les droits des locataires, montée de l'itinérance et de l'insécurité alimentaire, menace de dénationalisation d'Hydro-Québec…

« En pleine crise du coût de la vie, en pleine crise du logement et au beau milieu d'une crise environnementale sans précédent, le gouvernement de la CAQ ne trouve rien de mieux à faire que de baisser les impôts de manière à avantager les plus riches, d'ouvrir des hôpitaux privés et de dépenser des millions en fonds publics pour deux parties de hockey. Il faut être déconnecté du monde ordinaire pour faire ça. Et aujourd'hui, nous faisons entendre notre colère afin que le premier ministre priorise enfin la justice sociale ! », s'indigne Marie-Andrée Painchaud-Mathieu, porte-parole du FRACA Montréal.

Cette action s'inscrit dans le cadre d'un appel plus large à des actions régionales de mobilisation lancées par la Coalition Main rouge. En cette période prébudgétaire, des actions se déroulent aux quatre coins du Québec et sont organisées par des groupes sociaux qui souhaitent faire entendre leur voix et dénoncer les décisions et orientations du gouvernement caquiste.

« À Montréal, Rouyn-Noranda, Sherbrooke, Victoriaville, Joliette, Saguenay, Trois-Rivières et ailleurs, des milliers de personnes revendiquent aujourd'hui un changement de cap de la part du gouvernement. Nous rappelons à M. Legault que la grande majorité de l'électorat n'a pas voté pour lui. Le premier ministre doit gouverner dans l'intérêt de la majorité de la population et non pas seulement pour les riches et le monde des affaires. Nous demandons d'importants réinvestissements en santé et services sociaux, en éducation, dans les groupes communautaires et en logement social dès le prochain budget. L'avenir de notre filet social en dépend ! », conclut Bertrand Guibord au nom de la Coalition Main rouge.

À propos de la Coalition Main rouge :

La Coalition Main rouge est une coalition nationale d'organisations syndicales, féministes, communautaires et populaires qui existe depuis 2009. Elle s'oppose aux politiques néolibérales et revendique un financement adéquat des services publics, des programmes sociaux et de l'action communautaire autonome. Afin d'y arriver, elle propose des mesures fiscales progressives.

À propos du FRACA Montréal :

Le Front régional d'action communautaire autonome (FRACA) de Montréal est composé de groupes et regroupements communautaires régionaux. Il revendique depuis 2016 un meilleur financement du milieu de l'action communautaire autonome en plus d'appuyer les luttes sociales montréalaises.

SOURCE Conseil central du Montréal métropolitain

Renseignements: Relation médias : Lucie Poulin, 514 544-6942 ; Porte-Paroles : Bertrand Guibord, Conseil central de Montréal - CSN et Coalition Main rouge, Marie-Andrée Painchaud-Mathieu, FRACA Montréal