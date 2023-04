Action d'employé-es de soutien collégial devant le ministère de l'Enseignement supérieur

Pascale Déry n'a pas encore trouvé sa liste de tâches de ministre de l'Enseignement supérieur

MONTREAL, le 13 avril 2023 /CNW/ - Une cinquantaine d'employé-es de soutien collégial sont réunis à Montréal devant les bureaux de la ministre de l'Enseignement supérieur, madame Pascale Déry, afin d'exprimer leur mécontentement devant le manque de considération de celle-ci à leur égard. « Nous sommes venus aujourd'hui avec nos chaises vides devant le bureau de Mme Déry afin de démontrer que la rareté de main-d'œuvre fait mal aux cégeps du Québec. Si la négociation du secteur public n'améliore pas concrètement nos conditions de travail, nous craignons des départs. Mais que fait la ministre depuis le début de la négociation du secteur public ? Sait-elle qu'elle est responsable du réseau collégial dans cette négociation ? Sait-elle que son gouvernement ignore complètement le personnel de soutien des cégeps ? On ne le dirait pas ; elle ne semble pas comprendre ses responsabilités, on ne l'entend pas et on ne la voit nulle part. Elle cherche peut-être sa liste de tâches », déclare Riccardo Pavoni, président du Secteur soutien cégeps de la Fédération des employées et employés de services publics de la Confédération des syndicats nationaux (FEESP-CSN).

Les employé-es de soutien des cégeps participent grandement à créer un environnement favorable aux apprentissages des étudiantes et des étudiants et cette reconnaissance doit se traduire concrètement par des conditions de travail de qualité. « Nos revendications sectorielles, déposées en octobre dernier, visent à régler les multiples problèmes qui nuisent grandement à l'accomplissement de notre travail : problèmes d'attraction et de rétention, augmentation de la sous-traitance, surcharge et pénibilité du travail, précarité en emploi, etc. Or, les propositions patronales sont loin d'aller en ce sens et ne contiennent aucune réponse aux solutions que nous avons mises de l'avant », déplore Frédéric Brun, vice-président de la FEESP-CSN.

Pour François Enault, premier vice-président de la CSN, le gouvernement doit rendre disponibles les ressources financières nécessaires à l'amélioration concrète des conditions de travail et salariales du personnel de soutien. « Aujourd'hui, un emploi dans le secteur public, ce n'est plus du tout attractif. Les retards salariaux sont grands et la surcharge de travail croit sans cesse. Cette situation fait en sorte que la qualité des services offerts aux étudiantes et aux étudiants en pâtit. Le gouvernement n'a que lui-même à blâmer pour cette situation », poursuit M. Enault.

Dominique Daigneault, présidente du Conseil central de Montréal métropolitain (CCMM-CSN), termine en rappelant que le gouvernement Legault doit ouvrir ses œillères « On voit que le gouvernement Legault priorise certains titres d'emploi dans sa manière de négocier. De la même façon qu'il n'y a pas que des infirmières ou des médecins dans un hôpital, il n'y a pas que le personnel enseignant dans un cégep. Les employé-es de soutien permettent à nos cégeps de fonctionner à tous les jours. À force de ne pas reconnaitre et de ne pas respecter l'apport du personnel qui travaille dans l'ombre, on se retrouve avec des gens qui décrochent. Le Québec ne peut pas se permettre cela dans le contexte de rareté de main-d'œuvre que nous connaisssons », conclut madame Daigneault.

Dans les prochaines semaines, les syndicats d'employé-es de soutien du réseau collégial représentés par la FEESP-CSN seront en action partout au Québec pour faire pression sur les employeurs afin que le rythme de négociation s'intensifie et que les revendications syndicales soient prises en compte.

La Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) est l'organisation la plus représentative du personnel de soutien dans les cégeps. Le Secteur soutien cégeps regroupe près de 6300 membres répartis dans 34 établissements collégiaux et un centre informatique, situés dans onze régions du Québec. Il représente notamment les manœuvres, l'ensemble du personnel technique (travaux pratiques, administration, informatique, etc.), les agentes et agents de soutien administratif ainsi que les ouvrières et les ouvriers spécialisés.

