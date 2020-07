Action collective déposée concernant des problèmes de vision liés aux médicaments d'ordonnance Elmiron

TORONTO, le 29 juill. 2020 /CNW/ - Siskinds LLP a déposé une demande pour obtenir l'autorisation d'exercer une action collective concernant Elmiron, un médicament oral approuvé pour traiter la cystite interstitielle, qui est une maladie chronique entraînant une pression dans la vessie, ainsi que des douleurs vésicales et pelviennes. La filiale québécoise de Siskinds LLP, Siskinds Desmeules, a également déposé une demande pour obtenir l'autorisation d'exercer une action collective similaire au nom des résidents du Québec.

Il est allégué que l'utilisation à long terme d'Elmiron (le polysulfate de pentosan) est liée à des problèmes de vision, en particulier à un nouveau trouble oculaire progressif touchant la partie de la rétine qui permet une vision très précise. Les problèmes oculaires allégués comprennent une vision floue, une mauvaise perception des couleurs, des difficultés à lire et des difficultés d'ajustement à la luminosité. Il est allégué que les fabricants d'Elmiron n'ont pas correctement averti les utilisateurs et les professionnels de la santé que l'utilisation d'Elmiron augmente le risque de perte de vision.

Les actions collectives visent à faire valoir des réclamations au nom de tous les Canadiens souffrant de perte de vision résultant de leur utilisation du médicament d'ordonnance Elmiron pour traiter la cystite interstitielle.

« Elmiron est utilisé par des centaines de milliers de Canadiens dans la gestion de la cystite interstitielle, dont la majorité sont des femmes », a déclaré Me Jill McCartney, associée qui pratique le litige en droit de la santé chez Siskinds LLP. « Elmiron, qui est souvent utilisé à long terme, a été associé à une perte de vision permanente. Ces déficiences visuelles ont un impact important sur la qualité de vie des Canadiens qui ont subi ces blessures. »

Les personnes qui ont utilisé Elmiron et qui ont souffert de problèmes de vision sont encouragées à visiter le www.siskinds.com/elmiron, à envoyer un courriel à [email protected] ou à appeler au 1-800-461-6166. Les résidents du Québec peuvent contacter Siskinds, Desmeules par téléphone au 418-694-2009 ou par courriel à [email protected].

À propos de Siskinds LLP

Siskinds (https://siskinds.com) est un cabinet d'avocats offrant une gamme complète de services juridiques avec des bureaux à London et Toronto, en Ontario, et un bureau affilié au Québec. Siskinds est le principal cabinet d'avocats en demande dans le cadre d'actions collectives au Canada et a été le premier cabinet d'avocats à obtenir l'autorisation d'une action collective en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs en Ontario.

SOURCE Siskinds Desmeules s.e.n.c.r.l.

Renseignements: Demandes des médias : Pour les demandes en anglais : Me Jill S. McCartney, [email protected], Tél: 519.660.7858, Télécopieur: 519.660.7859 ; Pour les demandes en français : Me Caroline Perrault, [email protected], Tél: 418.694.2009, Télécopieur: 418.694.0281

Liens connexes

http://www.siskinds.com/elmiron