Action citoyenne au bassin Peel : A la veille des élections, ça prend des engagements sur l'avenir de Bridge-Bonaventure !

MONTRÉAL, le 20 juin 2021 /CNW Telbec/ - Samedi le 19 juin, groupes communautaires et résident.e.s du quartier Pointe-Saint-Charles ont répondu à l'appel d'Action-Gardien, la Corporation de développement communautaire de Pointe-Saint-Charles, et se sont réunis au square Saint-Patrick pour une action citoyenne. À la veille des élections municipales et de possibles élections fédérales à l'automne 2021, ils interpellent les partis en lice sur l'avenir du secteur Bridge-Bonaventure et demandent des engagements.

Les campagnes électorales surviennent à un moment charnière pour la requalification de ce secteur central et convoité de Montréal. Plusieurs des propositions citoyennes portées par la CDC Action-Gardien ont trouvé écho dans le rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) rendu public à l'hiver 2020, et notamment celle de développer un milieu de vie « résidentiel mixte, à forte densité, mais à échelle humaine » au bassin Peel. La Ville de Montréal n'a pas encore pris position officiellement sur ce rapport et ses recommandations. La communauté de Pointe-Saint-Charles s'impatiente et veut savoir où logent les principaux partis.

Un développement à échelle humaine… ou la poursuite de Griffintown avec un stade de baseball ?

Pendant que les participant.e.s à l'action citoyenne plantent symboliquement leur drapeau sur les terrains fédéraux du bassin Peel, Nicolas Delisle-L'heureux, coordonnateur du Carrefour d'éducation populaire, résume la situation : « Nous sommes face à deux visions de développement de notre quartier. Un développement à échelle humaine, réellement accessible, abordable et écologique, réfléchi de longue date par la communauté et qui répond aux besoins locaux et montréalais. Ou au contraire un développement soumis par des promoteurs privés, au service de leurs intérêts économiques. »

Les participant.e.s demandent aux futurs élu.e.s de fermer définitivement la porte à un stade de baseball et à des développements luxueux et en hauteur qui vont dénaturer le quartier, et de réserver les terrains fédéraux pour des usages publics et collectifs. Ils demandent également des engagements pour éliminer la circulation de transit qui pollue leur vie en raccordant le pont Victoria à l'autoroute Bonaventure, accéder enfin au Fleuve Saint-Laurent à partir du quartier habité, protéger et mettre en valeur le patrimoine, les industries et les ateliers artisanaux de Bridge-Bonaventure.

Ces derniers mois, Action-Gardien s'est relevé les manches pour étudier attentivement la notion d'échelle humaine et en préciser les caractéristiques. « Cette notion est utilisée à toutes les sauces par les promoteurs immobiliers qui tentent de mousser leurs projets de développement privé, dénonce Karine Triollet, coordonnatrice d'Action-Gardien, la CDC de Pointe-Saint-Charles. C'est à la ville d'encadrer le développement et de se positionner sur ce qu'est - et ce que n'est pas! - un milieu de vie abordable et accueillant pour tous ».

Répondre à la crise du logement

Les participant.es rappellent aux candidats des partis fédéraux leur devoir d'investir dans la construction de nouveaux logements sociaux en réponse aux besoins grandissants de la population et d'une crise du logement qui s'exacerbe. « Les terrains publics du bassin Peel doivent être réservés pour des logements sociaux et équipements collectifs. Les besoins sont trop pressants pour se départir de l'un des derniers grands terrains publics à Montréal au profit des intérêts de promoteurs privés et milliardaires », déclare Hassan El-Asri, coordonnateur du Regroupement Information Logement (RIL). « Inclure un maigre pourcentage de logements sociaux dans un projet immobilier de tours luxueuses est largement insuffisant. Ça prend une volonté politique et une collaboration entre les paliers de gouvernement pour garder ces terrains hors du marché spéculatif.»

Alors que des voix multiples s'élèvent pour réclamer des réserves de terrains à Montréal, ne perdons pas cette opportunité unique de conserver la vocation collective des terrains fédéraux de la Société immobilière du Canada (SIC) ! Il est temps que les pouvoirs publics agissent et démontrent une réelle volonté de répondre aux besoins en logements sociaux et communautaires des communautés locales.

De quel côté serez-vous, candidat.e.s qui aspirez à nous représenter ?

Cela fait plus de deux ans que les groupes communautaires et les gens de Pointe-Saint-Charles se mobilisent pour concevoir des propositions à l'image du quartier et de ses besoins locaux. Au départ de la manifestation, les habitant.e.s du quartier Pointe-Saint-Charles ont pu (re)découvrir les propositions phares pour l'avenir de Bridge-Bonaventure, développées lors de l'Opération populaire d'aménagement (OPA) qui a rassemblé plus d'une centaine de personnes au printemps 2019. Loin des mégaprojets, cette vision inclut logements sociaux et communautaires, amélioration des conditions de déplacement, verdissement et lutte à la crise climatique, accès au fleuve, préservation et création d'emplois, mise en valeur du patrimoine, etc.

La question est lancée ! Les candidat.e.s en lice prendront-ils résolument le parti des communautés locales… ou laisseront-ils les promoteurs et investisseurs décider de l'avenir de nos villes et de nos quartiers ?

Pour plus d'information et photos de l'action citoyenne : www.actiongardien.org/bridge-bonaventure

SOURCE Action-Gardien, Corporation de développement communautaire de Pointe-Saint-Charles

Renseignements: Action-Gardien, CDC de Pointe-Saint-Charles, Karine Triollet 514-441-7989 / Cédric Glorioso Deraiche en anglais : 514-867-4010 ; Hassan El Asri, Regroupement information logement : 514-557-1562