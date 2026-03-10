Conçu pour fournir une précision de niveau professionnel, Actian AI Analyst utilise un graphe de connaissances sémantiques pour fournir le contexte commercial nécessaire pour traiter les hallucinations de l'IA

ROUND ROCK, Texas, 10 mars 2026 /CNW/ - Actian, la division données et IA de HCLSoftware, a présenté aujourd'hui Actian AI Analyst (anciennement Wobby), une solution d'analyse conversationnelle mettant en vedette le produit Steward Agent qui génère intelligemment et assure la maintenance continue de la couche sémantique pour accélérer la création de valeur et fournir des renseignements fiables et vérifiables. En combinant l'analyse fondée sur l'IA et la sémantique déterministe, Actian AI Analyst permet aux organisations d'étendre l'accès aux analyses, de réduire les goulots d'étranglement liés à l'intelligence d'affaires et d'agir sur la base d'analyses avec confiance.

Les modèles d'IA de base revendiquent généralement une grande précision lors de tests simples, mais leur application à des données d'entreprise complexes déclenche souvent des hallucinations et une logique incorrecte. En fait, l'AI Index Report 2025 de Stanford HAI montre que le rendement de certains modèles peut atteindre une précision de 97,8 % pour des tâches de planification plus simples, mais que la précision diminue lorsque la complexité du raisonnement augmente et peut atteindre près de zéro pour certains modèles1. Ces erreurs ne sont généralement pas vérifiables, ce qui crée un déficit de confiance important.

« De plus en plus, les entreprises intègrent l'IA dans les flux de travail d'analyse pour accélérer la génération d'insights et la prise de décision, mais la rapidité sans confiance devient un problème », a déclaré Guillaume Bodet, directeur produit chez Actian. « Contrairement aux outils de conversion de texte en SQL sujets aux erreurs, Actian AI Analyst est ancré dans les données d'entreprise régies et conçu pour une traçabilité complète, ce qui permet aux entreprises d'étendre l'accès aux analyses pour les utilisateurs professionnels sans sacrifier l'exactitude ou la confiance. »

Steward Agent : Bâtir intelligemment la base de données

Le nouveau Steward Agent accélère le déploiement de l'IA et remplace le travail manuel fastidieux en créant et en maintenant intelligemment une base de données régie à partir des schémas d'entrepôt et de la documentation commerciale existants.

Modélisation sémantique : Transforme les glossaires et la documentation d'entreprise existants en un graphe de connaissances sémantiques, ce qui permet aux organisations de passer des données brutes à des insights prêts à être consultés par requête en quelques jours ou semaines.

Actian AI Analyst : La précision à grande échelle

Actian AI Analyst fournit des analyses conversationnelles fiables qui permettent aux utilisateurs professionnels d'explorer les données et de découvrir des perspectives en utilisant le langage naturel. En formulant chaque question au sein d'une base sémantique régie, la solution permet aux équipes d'agir en temps réel sur des informations vérifiées.

Interface conversationnelle : Remplace les tableaux de bord statiques par une interface en langage naturel, permettant aux utilisateurs professionnels de poser des questions de suivi et de recevoir des analyses instantanées sans écrire de requête SQL.

Intégration et action transparentes

Actian AI Analyst s'intègre directement aux flux de travail métier existants pour réduire la distance entre une question et une décision stratégique.

Intégration de Slack et Microsoft Teams : Fournit des analyses conversationnelles directement dans les outils de collaboration existants, ce qui permet aux utilisateurs d'interroger et de recevoir des données, puis de partager les résultats sans changer d'application.

« Actian AI Analyst a transformé notre BI en une conversation au lieu d'un cycle de développement », a déclaré Pieter Seyns, responsable de l'intelligence artificielle chez Bekaert, un leader dans la science des matériaux de transformation des fils d'acier et des technologies de revêtement. « Des aperçus plus rapides, moins de tableaux de bord - Actian AI Analyst fonctionne tout simplement. »

Pour les organisations qui souhaitent étendre ces capacités à l'échelle de l'entreprise, Actian AI Analyst peut être jumelé à la plateforme Actian Data Intelligence pour créer un système en boucle fermée où les définitions de données régies sont directement intégrées à l'analyse conversationnelle en direct.

Disponibilité

Actian AI Analyst et Steward Agent sont disponibles dès maintenant. Les agents seront intégrés à l'ensemble du portefeuille Actian au cours des prochains trimestres. Pour en savoir plus, lisez le blogue et visitez la page Web d'Actian AI Analyst.

À propos d'Actian

Actian permet aux entreprises de gérer et de gouverner leurs données à grande échelle en toute confiance. Les solutions de gestion et d'intelligence des données d'Actian permettent de rationaliser les environnements de données complexes et d'accélérer la fourniture de données prêtes pour l'IA. Conçues pour être flexibles, les solutions Actian s'intègrent de façon transparente et fonctionnent de manière fiable dans les environnements sur site, cloud et hybrides. Pour en savoir plus sur Actian, la division données et intelligence artificielle de HCLSoftware, visitez actian.com.

1 Stanford University Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), « Artificial Intelligence Index Report 2025 », avril 2025.

