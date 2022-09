Acquisition par la Sun Life d'une participation majoritaire dans Advisors Asset Management

AAM deviendra la branche de la distribution aux particuliers de Gestion SLC aux États-Unis

TORONTO, WELLESLEY, Mass. et MONUMENT, Colo., le 1er sept. 2022 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a annoncé aujourd'hui son intention d'acquérir une participation majoritaire dans Advisors Asset Management, Inc. (« AAM »), société de distribution aux particuliers indépendante de premier plan aux États-Unis, par l'intermédiaire de Gestion SLC, gestionnaire en placements institutionnels à revenu fixe et en placements alternatifs de la Sun Life. AAM deviendra la branche américaine de la distribution aux particuliers de Gestion SLC.

AAM offre toute une gamme de solutions et de produits aux conseillers dans les firmes de courtage offrant des services complets, les sociétés inscrites de services-conseils en placement et les courtiers indépendants. AAM détiendra les droits exclusifs pour mettre en marché certains produits de placement alternatifs de Gestion SLC et en faire la promotion sur le marché américain des particuliers. AAM supervise un actif de 41,4 milliards $ (environ 55 milliards $ CA) au 31 juillet 2022. AAM possède 10 bureaux situés dans huit états des États-Unis. En outre, son équipe est composée de plus de 270 professionnels.

La Sun Life fera l'acquisition d'une participation de 51 % dans AAM en contrepartie d'une somme de 214 millions $ US (environ 280 millions $ CA) sous réserve des ajustements habituels, avec une option d'achat-vente nous permettant d'acquérir la participation restante de 49 % à compter de 2028. Dans le cadre de la transaction, la Sun Life s'engage à investir jusqu'à 400 millions $ US pour lancer les produits alternatifs de Gestion SLC sur le marché américain des particuliers qui seront distribués par AAM.

« Nous sommes ravis qu'AAM se joigne à Gestion SLC, a déclaré Steve Peacher, président, Gestion SLC. Nous avons observé une augmentation soutenue de la demande en placements alternatifs dans le marché de la clientèle fortunée et extrêmement fortunée. Cette clientèle cherche de nouvelles sources de rendements et de rentabilité totale. »

« Nous cherchons à entrer dans le segment de la distribution aux particuliers depuis un moment déjà. L'ajout d'AAM à notre plateforme nous permet d'élargir nos capacités de placements alternatifs de premier plan auprès de nouveaux Clients. Cela nous permet aussi d'étendre la gamme de solutions de placement qu'AAM peut offrir sur le marché des conseillers américains, a ajouté M. Peacher.

Avec la demande croissante en actifs alternatifs chez les investisseurs fortunés aux États-Unis, l'acquisition d'une participation majoritaire dans AAM permettra à Gestion SLC et à ses gestionnaires de placements affiliés, BentallGreenOak, Crescent Capital Group et InfraRed Capital Partners d'offrir leurs stratégies de placement au marché de la clientèle fortunée aux États-Unis. La transaction est également stratégique pour AAM, qui élargira son offre, pour y inclure une gamme de produits alternatifs en placements immobiliers commerciaux, en titres de crédit privé et en titres d'infrastructures.

« Nous voyons dans les placements alternatifs un potentiel important pour offrir des rendements réguliers et fiables à nos Clients. C'est ce qui a été la mission d'AAM en tant que ressource digne de confiance pour les professionnels en finance depuis plus de 40 ans, explique Scott Colyer, chef de la direction, Advisors Asset Management. Nous cherchions à nous diversifier et à nous tailler une place plus importante dans les placements alternatifs. Il était donc essentiel de trouver un partenaire de premier ordre ayant la même culture axée sur le Client et le travail d'équipe que la nôtre. Les valeurs communes de Gestion SLC et son intérêt pour établir un partenariat durable et à long terme ont grandement influencé notre décision d'unir nos forces à celles de l'un des plus importants gestionnaires d'actifs alternatifs dans le monde. »

La transaction devrait être conclue dans la première moitié de 2023, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture habituelles.

Evercore et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ont respectivement agi à titre de conseiller financier et de conseiller juridique de la Sun Life pour cette transaction. Pour AAM, Berkshire Global Advisors et Chapman and Cutler LLP ont respectivement agi à titre de conseiller financier et de conseiller juridique.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2022, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,26 billion de dollars canadiens.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

À propos de Gestion SLC

Gestion SLC est un gestionnaire d'actifs d'envergure mondiale qui offre aux investisseurs institutionnels des solutions de placement traditionnelles, alternatives et axées sur le rendement. Ces solutions reposent sur des placements publics et privés de titres à revenu fixe, ainsi que sur des titres de participation et de créance immobiliers mondiaux. La marque Gestion SLC désigne les activités de gestion d'actifs institutionnels de la Financière Sun Life inc. La marque Gestion SLC désigne les activités de gestion d'actifs institutionnels de la Financière Sun Life inc. (la « Sun Life »), ainsi que les entités Sun Life Capital Management (U.S.) LLC aux États-Unis et Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. au Canada. Ces entités sont également désignées sous le nom de Titres à revenu fixe SLC et représentent les stratégies de placement dans des titres à revenu fixe de première qualité sur les marchés publics et privés de Gestion SLC.

BentallGreenOak, InfraRed Capital Partners (InfraRed) et Crescent Capital Group (Crescent) font également partie de Gestion SLC. BentallGreenOak est un conseiller en gestion de placements immobiliers de premier plan à l'échelle mondiale et un fournisseur de services immobiliers de réputation internationale. InfraRed est un gestionnaire de placements axé sur les infrastructures qui gère des capitaux propres dans plusieurs fonds privés et cotés, principalement pour des investisseurs institutionnels du monde entier. Crescent est un gestionnaire mondial de placements en actifs alternatifs du marché du crédit et un conseiller en placement inscrit auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Crescent offre du financement au moyen de titres de créance privés (créances de premier et de second rangs, prêts hybrides) à des sociétés ouvertes du marché intermédiaire en Europe et aux États-Unis. De plus, Crescent investit dans les obligations à rendement élevé et les prêts syndiqués importants.

Au 30 juin 2022, l'actif géré de Gestion SLC totalisait 335 milliards de dollars canadiens (268 milliards de dollars américains).

Pour plus de renseignements, visitez le site gestionslc.ca.

À propos d'Advisors Asset Management

La société AAM est une ressource digne de confiance pour les conseillers et les courtiers depuis plus de 40 ans. Elle donne accès à ce qui suit : fiducies d'investissement à participation unitaire, fonds communs de placement à capital variable, fonds communs de placement à capital fixe, comptes à gestion distincte, produits structurés, marchés des titres à revenu fixe, analyse de portefeuille et fonds négociés en bourse (FNB). Pour en savoir plus, consultez le site www.aamlive.com.

* Au 31 juillet 2022, le service de courtage à AAM représentait un actif d'environ 41,4 milliards de dollars. (L'actif sous supervision s'établissait à 6,1 milliards de dollars en actifs de titres de fiducies d'investissement à participation unitaire. La société a un actif administré de 31,5 milliards de dollars qui représente les éléments d'actif non exclusifs à l'égard desquels AAM fournit différents niveaux de service, mais pas de gestion. L'actif géré de 3,8 milliards de dollars de la société représente les éléments d'actif au titre du compte à gestion distincte et exclusive d'AAM, des fonds communs de placement et des FNB.)

Advisors Asset Management, Inc. (AAM) est une société de services-conseils en placements auprès de la SEC et elle est membre de la FINRA et de la SIPC.

CRN: 2022-0825-10303 R

Énoncés prospectifs

À l'occasion, la Sun Life présente, verbalement ou par écrit, des énoncés prospectifs au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le communiqué comprennent notamment i) les énoncés se rapportant à nos stratégies, ii) les énoncés se rapportant à l'acquisition prévue d'une participation de 51 % de Gestion SLC dans AAM, iii) les énoncés indiquant qu'AAM deviendra la branche de distribution aux particuliers de Gestion SLC, iv) les énoncés se rapportant à nos initiatives de croissance et autres objectifs d'affaires, v) les énoncés se rapportant au moment prévu de la clôture de la transaction, vi) les énoncés se rapportant à l'incidence prévue de la transaction sur nos affaires, vii) les énoncés qui sont de nature prévisionnelle ou dont la réalisation est tributaire, ou qui font mention, de conditions ou d'événements futurs, et viii) qui renferment des mots ou expressions tels que « prévoit », « intention », « devrait », « servira » ou d'autres expressions semblables.

Ces énoncés font état de nos attentes, estimations et prévisions actuelles en ce qui concerne les événements futurs, et non de faits passés, et ils pourraient changer, particulièrement en raison de la pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement et qui évolue ainsi que de son incidence sur l'économie mondiale et de ses répercussions incertaines sur nos activités. Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie des résultats futurs et comportent des risques et des incertitudes dont la portée est difficile à prévoir. Ils ne tiennent pas compte de l'effet potentiel d'éléments non récurrents ou d'autres éléments exceptionnels, ni de cessions, de fusions, d'acquisitions, d'autres regroupements d'entreprises ou d'autres transactions qui pourraient être annoncés ou survenir après la date du communiqué. L'incidence financière de ces transactions ou éléments non récurrents ou autres éléments exceptionnels, s'ils survenaient, pourrait s'avérer complexe et les répercussions sur nos activités ou nos résultats dépendraient des faits propres à chacun d'eux. Nous ne pouvons donc décrire de manière significative l'incidence prévue ou la présenter de la même façon que les risques connus touchant nos activités.

Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'aider les investisseurs et les autres parties à comprendre notre situation financière et les résultats de nos activités, prévus à la date de la publication du présent communiqué, ainsi que nos objectifs en ce qui touche la transaction, nos priorités stratégiques et nos perspectives sur le plan des affaires à la suite de la transaction, et à mieux comprendre le contexte dans lequel nous prévoyons exercer nos activités à la suite de la transaction. Le lecteur est mis en garde contre le fait que les énoncés prospectifs pourraient ne pas convenir à d'autres fins et contre le risque d'accorder à ces derniers une confiance sans réserve.

Les facteurs de risque suivants sont liés à notre intention d'acquérir une participation majoritaire dans AAM, et pourraient avoir une incidence défavorable importante sur nos énoncés prospectifs : i) la capacité des parties à conclure la transaction; ii) l'incapacité des parties d'obtenir les consentements et les approbations exigés ou de satisfaire aux conditions permettant de réaliser la transaction en temps opportun, ou de simplement la réaliser; iii) notre capacité à tirer parti des avantages financiers et stratégiques de la transaction; iv) l'incidence de l'annonce de la transaction; et v) l'utilisation de nos ressources à la conclusion de la transaction. Chacun de ces risques pourrait avoir des répercussions sur nos relations d'affaires (y compris les relations avec des employés, des Clients, des distributeurs et des partenaires futurs et éventuels) et pourrait avoir une incidence défavorable importante sur nos activités, notre situation financière et nos perspectives actuelles et futures. D'autres facteurs de risque importants, qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs contenus dans cette présentation sont établis dans notre rapport de gestion pour la période close le 30 juin 2022 et dans d'autres documents réglementaires annuels et provisoires de la Financière Sun Life inc. déposés auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières ou fournis aux organismes américains de réglementation des valeurs mobilières, que l'on peut consulter au www.sedar.com et au www.sec.gov, respectivement.

La Sun Life ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ces énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué ou par suite d'événements imprévus, à moins que la loi ne l'exige.

Renseignements pour les médias (Sun Life) Renseignements pour les investisseurs (Sun Life)

Rajani Kamath Yaniv Bitton

Vice-présidente associée Vice-président

Communications d'entreprise Relations avec les investisseurs et marchés financiers

647-515-7514 416-979-6464

[email protected] [email protected] Paul Poon Vice-président adjoint Relations avec les investisseurs 416-305-3389 [email protected]









Renseignements pour les médias (Gestion SLC) Renseignements pour les médias (Advisors Asset Management)

Mylène Bélanger Matthew Bono

Conseillère principale, relations publiques Chargé de comptes, JConnelly

438-341-3884 973-590-9110

[email protected] [email protected]















SOURCE Financière Sun Life inc.