Intact Corporation financière investira 1,5 milliard de dollars en technologies au Québec d'ici cinq ans

MONTRÉAL, le 18 nov. 2020 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu un accord avec Tryg A/S (Tryg) pour l'acquisition de RSA Insurance Group plc (RSA). Dans le cadre de cette transaction, IFC, avec le soutien de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), acquerra les activités canadiennes, britanniques et internationales de RSA et sera copropriétaire avec Tryg des activités danoises de RSA. Afin de soutenir sa stratégie numérique orientée vers le client et la croissance résultant de l'acquisition et de l'intégration de ces activités, IFC investira 1,5 milliard de dollars en technologies au Québec au cours des cinq prochaines années. Cette acquisition permettra aussi de faire croître substantiellement le rôle et l'influence de plusieurs équipes stratégiques basées au Québec, de consolider les importantes retombées économiques d'IFC dans la province, et d'en générer davantage grâce à ces activités additionnelles.

« C'est au Québec qu'Intact Corporation financière a vu le jour et pris racine. Alors que notre succès dépasse aujourd'hui largement les frontières du Québec, nous y opérons toujours une part significative de nos opérations nord-américaines. L'acquisition de RSA, réalisée avec l'appui de la CDPQ, créera des activités supplémentaires et des opportunités pour les équipes soutenant nos opérations mondiales. Celles-ci, jumelées aux investissements que nous ferons en technologies, donneront une impulsion importante et pérenne au rayonnement de nos équipes stratégiques basées au Québec », a déclaré Charles Brindamour, Chef de la direction d'Intact Corporation financière.

« Depuis plus de 10 ans, nous sommes partenaires d'Intact Corporation financière. Notre investissement a généré des rendements avantageux pour nos déposants, notamment grâce à la solide feuille de route de la société en matière d'intégration des entreprises acquises. Nous sommes heureux d'appuyer ce nouveau projet d'acquisition qui procurera de nouvelles avenues de croissance à Intact, renforcera sa position de leader au Canada, tout en ayant des retombées importantes pour les secteurs financiers et technologiques au Québec, » a déclaré Charles Emond, président et chef de la direction de la CDPQ.

Des investissements supplémentaires dans des secteurs technologiques de pointe

La croissance d'Intact s'appuie sur une longue tradition en matière d'innovation et d'investissements technologiques qui s'accélèreront avec l'acquisition de RSA. À ce chapitre, Intact investira 1,5 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années afin de soutenir et faire croître le travail de ses laboratoires de développement numérique, technologique et d'intelligence artificielle et ses équipes de génie logiciel. Avec la croissance de l'entreprise et les opérations à l'international, ces équipes, basées au Québec, élargiront leur champ d'action et leurs responsabilités et devront embaucher de nouveaux talents. D'ici cinq ans, c'est donc plus de 1 500 experts québécois en expérience usager, design, ingénierie mobile et logicielle, cybermétrie, apprentissage automatique et intelligence artificielle qui seront mis à profit pour développer et améliorer l'expérience numérique des clients, en plus d'utiliser la technologie pour améliorer l'efficacité des opérations mondiales de l'entreprise.

Le talent québécois au service de la croissance d'Intact et de celle du Québec

Plusieurs opérations névralgiques d'Intact sont basées et dirigées à partir du Québec. En plus d'avoir des équipes importantes qui servent les Québécois, ces équipes d'ici servent aussi le reste du Canada, les divisions à l'échelle nord-américaine et verront aussi, pour la plupart, leurs activités s'étendre alors que la croissance de l'entreprise à l'international généra de nouvelles activités.

C'est le cas notamment de l'équipe d'Intact Gestion des placements qui dirigera les opérations de placements mondiales et verra ses actifs sous gestion passer de 20 à 40 milliards de dollars.

Ces responsabilités étendues pour les équipes du Québec permettront aussi à Intact d'agir en accélérateur de talents en offrant encore plus d'occasions d'emplois de grande qualité pour la relève issue de nos universités québécoises, notamment dans les secteurs de l'actuariat, de la finance, de la technologie et de l'intelligence artificielle.

Intact : un employeur d'importance ancré dans l'économie d'ici

Depuis ses débuts québécois en 1907 pour Intact Assurance et en 1955 pour belairdirect, Intact a poursuivi sa croissance de manière constante au Québec, que ce soit en termes de nombre d'employés, d'investissement, de parts de marché et d'implication sociale. Aujourd'hui, Intact au Québec c'est :

Plus de 5 000 employés dans ses bureaux de Montréal, d' Anjou , de Québec et de Saint-Hyacinthe ;

, de Québec et de ; Près d'un Québécois sur trois et près d'une entreprise sur quatre assurés par le biais de nos marques Intact Assurance et belairdirect ;

Plus de 530 partenaires courtiers en assurance de dommages de toutes tailles, situés dans toutes les régions du Québec ;

1,6 milliard de dollars en paiements de sinistres à ses clients québécois, contribuant ainsi à la vitalité économique de la province notamment en faisant travailler la main d'œuvre de l'industrie de la restauration et de la rénovation résidentielles ainsi que de la réparation automobile ;

Collaboration avec plusieurs grandes universités québécoises, dont l'Université Laval , la Polytechnique, l'Université de Sherbrooke , l'ETS et l'Institut de valorisation des données issu de la collaboration (IVADO) de HEC Montréal, Polytechnique Montréal et l'Université de Montréal.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord, avec des primes annuelles totalisant plus de 11 milliards de dollars canadiens. La société compte environ 16 000 employés qui servent au-delà de 5 millions de particuliers, d'entreprises et de clients du secteur public, à partir de bureaux au Canada et aux États-Unis.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et

directement aux consommateurs par belairdirect. Frank Cowan Company, une agence générale de gestion de premier plan, offre des régimes d'assurance et des services de gestion des risques et des sinistres aux organismes publics du Canada.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion. Les produits sont souscrits par les filiales d'assurance d'Intact Insurance Group USA, LLC.

À propos de la CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 333,0 G$ CA au 30 juin 2020. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

L'information présentée dans le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs renferment des énoncés concernant, entre autres, l'offre d'IFC d'acheter RSA ainsi que ses plans d'intégration et de croissance, et les intentions d'IFC d'investir et d'embaucher du personnel dans les secteurs de développement numérique, de technologie, d'intelligence artificielle et de génie logiciel au cours des cinq prochaines années. On reconnaît souvent les énoncés prospectifs à l'emploi de mots et d'expressions comme « croire », « s'attendre à », « estimer », « avoir l'intention de », « prévoir » et d'autres termes semblables Bien que les énoncés de nature prospective soient basés, de l'avis de la direction, sur des hypothèses raisonnables, IFC ne peut garantir aux investisseurs que les résultats réels seront conformes à ces énoncés de nature prospective. Les investisseurs ne devraient pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs pour prendre des décisions, car ils sont assujettis à des risques et à des incertitudes concernant IFC et sont tributaires de nombreux facteurs, dont certains sont indépendants de la volonté d'IFC. Les investisseurs devraient s'assurer que l'information qui précède est considérée avec soin lorsqu'ils se fient aux énoncés de nature prospective du présent communiqué de presse. À moins que la loi ne l'exige, IFC n'assume nullement l'obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ces énoncés prospectifs pour tenir compte notamment de nouveaux renseignements ou d'événements futurs.

SOURCE Intact Corporation financière

Renseignements: Intact Corporation financière: Relations avec les médias : Émilie Dutil-Bruneau,Directrice principale, Communications, 514 654-3180, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Annikim Comtois, Spécialiste financier, Relations avec les investisseurs, 514 282-6817 poste 87044, [email protected]; CDPQ: Maxime Chagnon, Chef des Relations médias mondiales, +1 514 847 5493, [email protected]

Liens connexes

www.intactfc.com