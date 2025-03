Acquisition de quatre nouvelles œuvres pour la collection d'art du Sud-Ouest

MONTRÉAL, le 28 mars 2025 /CNW/ - L'Arrondissement du Sud-Ouest a dévoilé hier, à la bibliothèque Marie-Uguay, quatre nouvelles œuvres d'art qui s'ajoutent à sa collection. Le vernissage s'est déroulé en présence de Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, d'Anne-Marie Sigouin, conseillère du district Saint-Paul-Émard-Saint-Henri-Ouest, et des artistes ayant créé les nouvelles œuvres : Laurence Dauphinais, Shelley Freeman, Jeanette Johns et Sylvia Meillon.

Les artistes des éditions précédentes étaient également présent(e)s pour cette sixième et dernière édition de la collection qui compte 17 œuvres de 16 artistes, dont 13 ont été conçues par des femmes. Les nouvelles acquisitions sont exposées dès maintenant à la bibliothèque Marie-Uguay :

Jeanette Johns : Plain Hunt on Four: 2413

: Laurence Dauphinais : Travail abyssal

: Shelley Freeman : Crevasse

: Sylvia Meillon : Web of life

« La culture est bien présente dans notre arrondissement. Notre collection qui est maintenant complétée devient un attrait dont nous pouvons être fiers. Je tiens à remercier les membres du comité de sélection pour leurs choix minutieux et éclairés. Ces œuvres apportent une belle diversité à la collection et confirment sa pertinence. Je tiens aussi à saluer la contribution remarquable de chacun et chacune des artistes pour la promotion et l'actualisation de l'héritage culturel montréalais. Grâce à ces artistes, notre arrondissement se démarque pour son attractivité culturelle »

Benoit Dorais

Maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« La collection d'œuvres d'art de l'Arrondissement du Sud-Ouest est dynamique et vivante, à l'image de nos citoyen(ne)s. C'est aussi un volet essentiel de notre rôle, en tant qu'institution publique, de soutenir les artistes d'ici tout en offrant à la population un contact direct avec l'art ainsi que des espaces accessibles où ils peuvent élargir leurs horizons culturels. »

Anne-Marie Sigouin

Conseillère d'arrondissement, district de Saint-Paul-Émard-Saint-Henri-Ouest.

La population est invitée à venir découvrir les nouvelles œuvres dès maintenant et à profiter de la programmation culturelle de l'Arrondissement qui présente diverses expositions d'artistes en arts visuels, des spectacles et une foule d'activités dans les bibliothèques, à la maison de la culture Marie-Uguay ici et à la Fabricathèque.

Faits saillants

SOURCE Arrondissement du Sud-Ouest (Ville de Montréal)

Renseignements : Section des communications, [email protected]