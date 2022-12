Acquisition d'un nouvel appareil de tomodensitométrie dans le secteur de l'imagerie médicale du CHUS - Hôtel-Dieu de Sherbrooke

QUÉBEC, le 9 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable de la région de l'Estrie, François Bonnardel, annonce, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, l'acquisition d'un nouvel appareil de tomodensitométrie, en remplacement de l'ancien équipement, dans le secteur de l'imagerie médicale du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) -Hôtel-Dieu de Sherbrooke.

Ce nouvel appareil d'imagerie médicale, à la fine pointe de la technologie, permet d'améliorer la qualité des services offerts à la population, de produire des images de meilleure qualité lors des examens et de fournir des résultats plus rapidement aux patients, notamment en vue de favoriser une détection précoce et ciblée d'une grande variété d'anomalies ou de maladies.

Le nouvel appareil représente un investissement de près de 850 000 $, financé entièrement par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), dans le cadre du Plan de conservation des équipements médicaux (PCEM). Il est pleinement fonctionnel depuis le 21 octobre 2022.

Citations :

« Nous avons à cœur de proposer à l'ensemble de la population des infrastructures technologiques médicales modernes et à la fine pointe de la technologie en vue d'une meilleure prise en charge dans nos hôpitaux. L'acquisition de cet appareil d'imagerie médicale s'inscrit en droite ligne avec l'engagement de notre gouvernement de doter les établissements du Québec d'appareils technologiques modernes et efficaces. Nous sommes heureux de soutenir financièrement les projets d'acquisition ou de maintien de nos équipements de santé. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Je suis heureux de l'acquisition de ce nouvel appareil au profit du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Cet appareil va améliorer d'une manière notable la qualité de vie des usagers de toute la région de l'Estrie, qui peuvent avoir accès à un service médical de qualité et à proximité de leur domicile. Ces initiatives soutenues par le gouvernement ont un effet positif sur les soins reçus par les populations, et nous pouvons en être très fiers. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Rappelons qu'un tomodensitomètre est un appareil d'imagerie médicale qui permet de détecter des anomalies et des maladies, dont le cancer, et ainsi de recommander les traitements les plus appropriés aux patients. Il fournit des images en trois dimensions des os, des organes, des tissus et des vaisseaux sanguins.

