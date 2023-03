L'un des plus grands fournisseurs de biens de consommation du Canada inaugure l'agilité de la chaîne d'approvisionnement et l'évolutivité sans frontières avec le WMS SaaS de Tecsys.

MONTRÉAL, le 6 mars 2023 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), une entreprise de pointe dans le domaine des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement et du commerce omnicanal, a le plaisir d'annoncer que ACI Brands, l'un des plus grands fournisseurs multi-divisionnaires de produits de consommation au Canada, va déployer Elite™ WMS de Tecsys, basé sur SaaS, dans le cadre d'une initiative de modernisation multimodale qui lui permettra d'exploiter les technologies et les solutions d'automatisation axées sur les systèmes.

Fondée il y a 40 ans en tant que fournisseur de portefeuilles de mode pour femmes, ACI Brands est devenue un fournisseur et distributeur multinational de produits de consommation axés sur tous les canaux de vente au détail canadiens et américains, couvrant les divisions accessoires, beauté et articles de sport, et comprenant des marques comme Buffalo David Bitton, KISS et Timberland. En raison de l'élargissement de sa gamme de produits et de marques et de l'augmentation de son activité de commerce électronique, ACI Brands s'est fixé comme priorité de moderniser son infrastructure technique et de réduire sa charge informatique interne afin de mieux soutenir la croissance continue de son activité.

« Les logiciels de Tecsys ont soutenu l'évolution de notre activité pendant des décennies », explique Helder Valentim, vice-président de l'informatique et des opérations chez ACI Brands. « Bien que nous soyons un client de longue date de Tecsys, la diligence raisonnable nous a obligés à confirmer quelle solution répondrait le mieux à nos besoins en tant que distributeur et 3PL en pleine croissance avec des ANS exigeants. Avec l'aide de KPMG, nous avons déterminé que Tecsys était effectivement le meilleur WMS pour nous permettre de conserver l'efficacité opérationnelle et les capacités robustes du système tout en nous préparant à une plus grande complexité et à des exigences plus élevées en matière de ressources opérationnelles. »

Conçu pour contrôler toutes les activités de l'entrepôt, Elite™ WMS optimise la gestion des inventaires en gérant les niveaux de stock, en améliorant l'exécution des commandes et les demandes d'achat, et en réduisant les temps de cycle des commandes. Avec les perturbations et les limitations de la chaîne d'approvisionnement qui ont eu lieu ces dernières années pendant la pandémie, les solutions Tecsys continuent d'être fondamentales pour permettre aux entreprises de s'adapter à l'évolution du comportement des consommateurs et des clients.

Intégrée à la pile technologique d'ACI Brands, la plateforme SaaS de Tecsys pour la chaîne d'approvisionnement favorisera l'unité entre les silos de données et les opérations complexes de la chaîne d'approvisionnement, permettant à la société de relier ses activités d'exécution de la chaîne d'approvisionnement de base au système frontal d'ACI Brand.

« Elite™ WMS est très agile, riche en fonctionnalités, fonctionnellement robuste et très intuitif pour l'utilisateur, tout en nous permettant d'être flexibles pour répondre aux attentes des clients 3PL et à nos objectifs internes », poursuit M. Valentim. « L'exploitation d'Elite™ WMS de Tecsys nous apporte une stabilité opérationnelle tout en nous inspirant confiance à mesure que nous évoluons et que nous nous dirigeons vers des opérations plus automatisées. »

Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys, déclare : « Nous sommes ravis que ACI Brands témoigne sa confiance continue dans les logiciels Tecsys en choisissant notre plateforme SaaS pour ses opérations d'entreposage. Dans le paysage concurrentiel actuel de la chaîne d'approvisionnement, nous voyons cela comme un témoignage important des avantages concrets de notre produit WMS. »

À propos d'ACI Brands

Après des débuts modestes en 1981, sur la rue Buchan à Montréal, en tant que fournisseur de portefeuilles de mode pour dames, ACI Brands est devenu l'un des plus grands fournisseurs multidivisionnaire de produits de consommation au Canada, axé sur tous les canaux de vente au détail au Canada et aux États-Unis. Son objectif est de maximiser les ventes et la rentabilité de ses clients grâce à une gestion rigoureuse des catégories et des assortiments de produits, tout en recherchant de nouvelles occasions de croissance et de succès. Le siège social de l'entreprise est situé dans la banlieue du Grand Toronto, à Oakville, en Ontario, dans des locaux de 120 000 pieds carrés. Sur le plan international, elle possède des bureaux à Donguan, en Chine.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de chaîne d'approvisionnement axées sur l'informatique en nuage qui équipent les entreprises sans frontières pour la croissance et l'avantage concurrentiel. Au service des secteurs de la santé, de la distribution et du commerce convergent, et couvrant de multiples marchés complexes, réglementés et à fort volume. Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion des entrepôts, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation, la gestion des commandes et l'exécution des commandes, ainsi que des solutions de gestion financière et d'analyse. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour plus d'informations sur Tecsys, visitez www.tecsys.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732655/TECSYS_Logo.jpg

SOURCE Tecsys Inc.

Renseignements: Relations avec les médias: Relations publiques : Adam Polka, [email protected]; Renseignements généraux : [email protected]; Relations avec les investisseurs : [email protected]; Téléphone : 514 866-0001 ou 800 922-8649