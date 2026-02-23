Achi Guy Marcel Sika de Lévis : refus d'une demande d'autorisation de contracter et inscription au RENA

QUÉBEC, le 23 févr. 2026 /CNW/ - L'Autorité des marchés publics (AMP) a rejeté la demande d'autorisation de contracter de l'entreprise individuelle Achi Guy Marcel Sika de Lévis, qui offre des services informatiques ainsi que d'autres services aux entreprises. Le 23 janvier dernier, l'AMP l'a aussi inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) pour une durée de cinq ans.

Après des vérifications d'intégrité, l'AMP a pris cette décision pour les motifs suivants :

Achi Guy Marcel Sika a falsifié un document officiel émanant de Revenu Québec.

Il a également fait défaut de s'acquitter d'une dette fiscale auprès de Revenu Québec.

Pendant les cinq prochaines années, l'entreprise ne pourra présenter de soumission pour la conclusion d'un contrat public, ni conclure un contrat ou un sous-contrat public, quelle qu'en soit la valeur. Il est possible de consulter le résumé de la décision sur le site amp.quebec.

