Achetons et fabriquons Québécois : manufacturiers et exportateurs du Québec se réjouit de cette intention

MONTRÉAL, le 1er sept. 2020 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) se réjouit de l'intention du premier ministre du Québec, M. François Legault, d'accroître la production locale et donc d'augmenter le nombre de produits fabriqués au Québec.

« Il nous faut davantage miser sur le secteur manufacturier québécois, principalement dans le contexte actuel. Il faut toutefois passer rapidement de la parole aux gestes et déployer une véritable stratégie "Achetons et fabriquons au Québec". Nous sommes prêts à contribuer activement à cette initiative, qui permettra une relance économique québécoise durable », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale, MEQ.

MEQ participe déjà au déploiement du Panier Bleu visant à dynamiser l'achat local. Sa présidente-directrice générale préside d'ailleurs le chantier de travail concernant l'origine québécoise des produits et des commerces.

Soulignons aussi que Manufacturiers et Exportateurs du Canada, dont MEQ est une division, a lancé, en collaboration avec le gouvernement de l'Ontario, le programme « Ontario Made », afin de promouvoir les produits fabriqués en Ontario.

MEQ est également heureuse des propos tenus par le premier ministre qui mentionne que les ministères et les organismes devront acheter davantage québécois. D'ailleurs, au terme d'une tournée auprès d'une soixantaine de manufacturiers et d'exportateurs de plusieurs régions du Québec réalisée cet été, MEQ recommande de déployer une politique d'achat local visant à favoriser les produits des entreprises manufacturières établies au Québec.

« Le gouvernement doit démontrer l'exemple et se doter d'une véritable politique pour valoriser l'achat local. Cette politique doit notamment inclure la révision de la règle du plus bas soumissionnaire conforme afin d'inclure des paramètres favorisant les produits des entreprises établies au Québec, notamment des critères en lien avec le développement durable, les normes environnementales ou encore la réglementation en matière de santé et sécurité au travail. Les manufacturiers québécois souhaiteraient trouver davantage leur place dans les appels d'offres gouvernementaux », conclut Mme Proulx.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie près de 450 000 de personnes et représente 14 % du PIB ainsi que 89 % des exportations. En forte croissance, il a généré des ventes globales de près de 170 milliards de dollars en 2019.

