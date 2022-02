ACHATS ET CONTRATS DE L'ÉTAT : DE LA BONNE VOLONTÉ ET DE NOUVEAUX OUTILS…MAINTENANT, IL FAUT DES RÉSULTATS!

MONTRÉAL, le 3 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) salue la Stratégie gouvernementale des marchés publics et le projet de loi 12 visant principalement à promouvoir l'achat québécois et responsable par les organismes publics, à renforcer le régime d'intégrité des entreprises et à accroître les pouvoirs de l'Autorité des marchés publics, déposés aujourd'hui par la ministre, Sonia LeBel, et son adjoint parlementaire, Simon Allaire. Maintenant, il faut des résultats!

« Les manufacturiers attendaient avec impatience cette stratégie depuis plusieurs mois. On voit que la ministre LeBel a bien entendu nos préoccupations et on comprend la volonté de changement. Maintenant, il faut que les ministères et les organismes publics embarquent dans le train afin qu'il y ait des résultats concrets et que de changements véritables s'opèrent. Le temps du copier-coller dans les appels d'offres et l'application systématique de la règle du plus bas soumissionnaire se doivent d'être terminés », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

Les ministères et les organismes publics doivent embarquer dans le train et dépasser les cibles fixées

Pour que la stratégie présentée aujourd'hui puisse donner de réels résultats, il faut s'assurer que les ministères et les organismes publics sortent de leur zone de confort et osent aller de l'avant. Le gouvernement semble se donner les bons moyens, mais il faudra s'assurer que les ministères fassent preuve d'ambition, et ce, afin que les cibles soient atteintes et même dépassées.

« Les manufacturiers sont impatients de voir des résultats et des changements rapides s'effectuer dans les appels d'offres et l'octroi de contrats au gouvernement du Québec, le tout en cohérence avec les règles associées au commerce international et aux accords de libre-échange. Il n'est pas question non plus de se tourner vers du protectionnisme ou de remettre en question les traités de libre-échange, au contraire ! », déclare Mme Proulx.

Rappelons que MEQ avait présenté un rapport issu d'un groupe de travail composé d'entreprises manufacturières afin de valoriser davantage l'achat québécois de produits et services de qualité et des produits fabriqués au Québec lors des appels d'offres des différents ministères et organismes.

« Le Québec revoit finalement ses façons de faire! Les entreprises manufacturières sont en faveur d'une compétition au sein de leur marché, mais celle-ci doit être saine et loyale. La notion de réciprocité dans le commerce est cruciale. Les marchés publics peuvent permettre de favoriser l'innovation. C'est dans cette direction qu'il faut aller! », conclut Véronique Proulx.

Enfin, MEQ procédera à l'analyse détaillée du projet de loi 12 et de cette stratégie. Elle présentera un mémoire pour donner le point de vue des entreprises manufacturières du Québec.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 473 000 personnes et représente 13,5 % du PIB ainsi que 86,5 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 153 milliards de dollars en 2020.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Renseignements: Marie-Ève Labranche, 514 570-5469, [email protected]