Achat québécois: un geste concret de la part de la ministre Lebel

MONTRÉAL, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) salue l'annonce d'aujourd'hui de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, pour favoriser l'achat québécois dans deux appels d'offre qui visent l'approvisionnement de masques à fenêtre et de masques pédiatriques.

« Cette annonce est un pas dans la bonne direction, un geste concret, pour favoriser les produits fabriqués au Québec dans les appels d'offres du gouvernement. Elle démontre que c'est possible de favoriser l'achat québécois tout en respectant les accords de libéralisation des marchés publics, auxquels est assujetti le Québec. Il est plus que temps que le gouvernement revoie sa stratégie des marchés publics et la modernise. Le gouvernement ne peut pas accoucher d'une souris : les attentes des entreprises sont élevées », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ

Mettre en place une véritable politique publique

Pour MEQ, une véritable politique publique qui valorise l'achat québécois de produits et services de qualité et des produits fabriqués au Québec, lors des appels d'offres des différents ministères et organismes ainsi que des établissements des réseaux de la santé et de l'éducation et des sociétés d'État, est nécessaire. C'est pourquoi l'Association réitère toute sa collaboration au gouvernement dans la mise en place d'une stratégie gouvernementale des marchés publics et du plan d'acquisition du Centre d'acquisitions gouvernementales.

MEQ croit également que la règle du plus bas soumissionnaire conforme se doit d'être revue, car elle a, plus d'une fois par le passé, démontré ses limites. Il est plus que temps de tenir compte de différents critères afin que les contribuables québécois, tout comme les entreprises d'ici, en aient davantage pour leur argent. Il faut aller plus loin en incluant, entre autres, de réels paramètres liés à la qualité, à la proximité, à l'empreinte environnementale, à des produits jugés essentiels pour lesquels le gouvernement souhaite avoir une autonomie, etc.

L'importance de se doter de cibles claires

MEQ est d'avis qu'il faut un plan doté de cibles et d'indicateurs clairs afin que les ministères et organismes se tournent véritablement vers l'achat québécois et les produits fabriqués ici dans les stratégies d'acquisition et l'octroi des contrats publics. Pour atteindre des cibles précises, il faudra outiller davantage les ministères, organismes, sociétés d'État et les réseaux de l'éducation et de la santé en ce sens.

L'Association est d'ailleurs heureuse de constater que, dans l'annonce d'aujourd'hui, des cibles ont été fixées, réservant un pourcentage des appels d'offres aux fabricants du Québec.

« Il faut s'assurer de soutenir une relance économique forte pour le Québec et cela passe notamment par des contrats publics et des stratégies d'acquisition qui favorisent l'achat québécois et les produits fabriqués au Québec. Les marchés publics peuvent permettre de favoriser l'innovation et l'amélioration de nos façons de faire et de créer un savoir-faire qu'il nous sera possible d'exporter. C'est dans cette direction qu'il faut aller », conclut Mme Proulx.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie près de 450 000 de personnes et représente 14 % du PIB ainsi que 89 % des exportations. En forte croissance, il a généré des ventes globales de près de 170 milliards de dollars en 2019.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Renseignements: Marie-Ève Labranche, 514 570-5469, [email protected]

Liens connexes

www.meq.ca