Achat local : « Les mesures du gouvernement du Québec sont une bonne nouvelle pour les PME et pour l'économie », François Vincent, vice-président Québec pour la FCEI

MONTRÉAL, le 14 avril 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) accueille avec satisfaction l'annonce du premier ministre du Québec, François Legault, et de la ministre déléguée à l'Économie, Lucie Lecours, visant la certification des produits québécois qui auront dorénavant la possibilité d'avoir pour leurs marques une certification. Le déploiement de cet outil facilitera, encouragera et stimulera l'économie de toutes les régions.

« L'achat local a été un facteur de survie pour près de 1 PME québécoise sur 3 durant les moments les plus difficiles de la pandémie. L'annonce d'aujourd'hui, conjuguée au dépôt du projet de loi 12, vient consolider l'action gouvernementale quant à son intention de mettre de l'avant les outils nécessaires pour encourager les produits de nos PME d'ici, tant dans leur conception ou leur fabrication que pour l'accès des PME aux marchés publics. Aujourd'hui, je tiens à remercier le premier ministre du Québec, François Legault, et la ministre déléguée à l'Économie, Lucie Lecours, qui tracent la voie pour aider à la réussite et à la croissance des PME d'ici », déclare François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

Des demandes exprimées par les PME entendues

En juillet 2021, 52 % des PME dans le secteur de la fabrication mentionnaient que les changements de comportement des consommateurs en faveur de l'achat local au cours des 6 derniers mois avaient été bénéfiques pour leur entreprise. Rappelons que dans le sondage de la FCEI portant sur l'essor de l'achat local, les deux principales mesures priorisées par les PME étaient d'encourager les ministères et les agences gouvernementales à s'approvisionner davantage auprès des PME locales, tout en respectant les accords internationaux (53 %) et d'intensifier les campagnes de communication visant à encourager l'achat local (44 %).

« En facilitant l'utilisation de visuels simples pour l'identification des produits québécois, le gouvernement encouragera le choix des consommateurs en faveur de l'achat local. Cette initiative est bénéfique tant pour le consommateur que pour les PME, car rappelons-le, les entreprises locales sont le cœur de nos milieux de vie », conclut François Vincent.

Méthodologie

Résultats finaux d'un sondage en ligne de la FCEI, Votre voix, 691 membres FCEI du Québec ont répondu entre le 8 juillet et 31 juillet 2021. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 3,7 %, 19 fois sur 20.

