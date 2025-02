Achat des actions d'Innergex par la CDPQ

MONTRÉAL, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Hydro-Québec a signé une convention de soutien à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) pour l'acquisition de l'ensemble des actions ordinaires émises et en circulation d'Innergex énergie renouvelable inc. (« Innergex ») à un prix unitaire de 13,75 $, incluant le rachat de sa participation de 19,9 %.

Hydro-Québec appuie la proposition de la CDPQ, qui représente une prime significative de 80 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours et qui assure le développement d'Innergex avec un investisseur de long terme.

Par ailleurs, Hydro-Québec poursuit la mise en œuvre de sa stratégie de développement éolien visant à déployer 10 000 MW d'ici 2035 et continuera d'agir comme maître d'œuvre de ses projets d'envergure en partenariat avec les meilleurs développeurs de l'industrie ainsi qu'avec les Premières Nations et les municipalités concernées.

Déclaration selon le système d'alerte

Avant la clôture de l'acquisition d'Innergex, Hydro-Québec détient 40 465 873 actions ordinaires émises et en circulation d'Innergex, ce qui représente environ 19,9 % des actions ordinaires émises et en circulation. Suivant la clôture de la transaction, Hydro-Québec ne détiendra aucune action ordinaire.

Hydro-Québec déposera une déclaration selon le système d'alerte conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables, qui sera accessible sous le profil SEDAR+ d'Innergex à l'adresse www.sedarplus.ca, ou auprès de Stéphanie Assouline - vice-présidente - Affaires corporatives, juridiques et réglementaires et chef de la gouvernance (par téléphone au 514-289-2211). L'adresse d'Hydro-Québec est le 75, René-Lévesque Ouest, 20e étage, Montréal (Québec), H2Z 1A4. L'adresse d'Innergex est le 1225, rue Saint-Charles Ouest, 10e étage, Longueuil (Québec), J4K 0B9.

SOURCE Hydro-Québec

