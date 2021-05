Achat de masques à fenêtre et pédiatriques - Le gouvernement pose un geste notable pour favoriser l'achat québécois

QUÉBEC, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement vient de faire un premier pas pour favoriser l'achat québécois en innovant dans deux appels d'offres qui visent l'approvisionnement de masques à fenêtre et de masques pédiatriques. Cette nouveauté lui permet de répondre aux leçons apprises pendant la première vague de la pandémie et vise à sécuriser un approvisionnement québécois pour les équipements de protection individuels en réservant un pourcentage des appels d'offres aux fabricants du Québec. Ainsi, 30 % des masques à fenêtre et 40 % des masques pédiatriques qui seront achetés pour les écoles et les services de garde devront avoir été fabriqués en sol québécois.

Cette innovation en matière d'appel d'offres profitera aux entreprises québécoises et s'inscrit dans une volonté claire du gouvernement de renforcer l'autonomie du Québec dans le secteur de la santé, particulièrement pour les équipements de protection individuelle. Il importe de souligner que cette manière de faire respecte les dispositions particulières des accords de libéralisation des marchés publics, auxquelles est assujetti le Québec.

Un avant-goût de la stratégie gouvernementale

Ces appels d'offres ne sont qu'un premier pas. Le Secrétariat du Conseil du trésor déposera, d'ici l'été, une stratégie gouvernementale des marchés publics afin de favoriser, entre autres, l'achat québécois dans le respect des accords économiques.

Le Centre d'acquisitions gouvernementales déposera son plan d'acquisition plus tard, cette année. Ce dernier favorisera l'achat québécois par l'entremise de mesures adaptées, conformément à la stratégie gouvernementale. Ces mesures concrétiseront la volonté du gouvernement d'encourager davantage les entreprises québécoises, alors que la pandémie fera bientôt place à la relance de l'économie.

Citation :

« Aujourd'hui, nous posons un geste notable pour les entreprises d'ici, en exigeant qu'une part importante des masques qui seront achetés pour nos écoles et pour nos services de garde soient fabriqués au Québec. Notre gouvernement a l'intention de poursuivre ses actions pour favoriser l'achat québécois dans d'autres domaines. En plus de nous donner une plus grande autonomie, cette approche contribuera à la santé de nos entreprises et de nos régions. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

