Achat d'une habitation neuve : pour éviter de prendre des risques

MONTRÉAL, le 31 août 2022 /CNW Telbec/ - Garantie de construction résidentielle (GCR) est fière de lancer une campagne numérique afin d'encourager les consommateurs à effectuer les vérifications nécessaires lorsque ceux-ci sont en processus d'acquérir une propriété neuve. Cette campagne sera déployée au cours de l'automne. Elle abordera deux sujets importants, à savoir l'accréditation de l'entreprise auprès de GCR et la protection des acomptes prévue par la réglementation.

La campagne comprendra trois courtes vidéos qui expliqueront au public, en mettant en parallèle des situations du quotidien sur un ton humoristique, l'importance d'éviter de prendre des risques lorsqu'il s'agit d'acquérir une habitation neuve.

« Les consommateurs ont de plus en plus tendance à être prudents lorsqu'ils désirent acquérir un bien, ce qui est une bonne chose en soi. C'est encore plus important lorsqu'il s'agit d'une propriété neuve, car c'est bien souvent le plus grand investissement qu'ils feront au cours de leur vie. C'est pourquoi nous croyons essentiel de les encourager à faire les vérifications nécessaires dans ce processus, et ce, afin de réduire dans la mesure du possible des situations problématiques qui pourraient survenir », souligne Daniel Laplante, président-directeur général de GCR.

Consommateurs : assurez-vous de faire les vérifications qui s'imposent

Afin d'aider les consommateurs à faire un choix éclairé quant à l'entreprise qui construira leur habitation neuve, GCR a mis à leur disposition le Répertoire des entreprises accréditées, un outil gratuit en ligne comprenant des informations pertinentes sur chaque entreprise en construction résidentielle neuve accréditée au plan de garantie obligatoire. Parmi ces informations, soulignons les non-conformités relevées lors des inspections menées par GCR, le nombre de bâtiments enregistrés ainsi que le nombre de dossiers de réclamations reconnus.

Rappelons que l'accréditation chez GCR d'une entreprise qui souhaite bâtir des habitations neuves assujetties au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs est obligatoire selon la loi, tout comme l'enregistrement de chacun des bâtiments qu'elle construit. Soulignons qu'il est également obligatoire que l'entreprise détienne la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec (1.1.1. ou 1.1.2.). GCR tient aussi à rappeler que la protection des acomptes pour les habitations neuves couvertes par le plan de garantie obligatoire est fixée à 50 000 dollars au maximum.

Pour visionner les trois vidéos qui seront utilisées dans le cadre de cette campagne numérique : https://campagne2022.garantiegcr.com/prise-de-risque/

À propos de Garantie de construction résidentielle

Garantie de construction résidentielle a pour mission d'administrer le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs pour l'ensemble du Québec et d'assurer la protection des acheteurs. Son engagement vise l'amélioration de la qualité de la construction résidentielle et son conseil d'administration regroupe notamment des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et du droit, des représentants d'organismes gouvernementaux et des personnes issues des associations de consommateurs et d'entrepreneurs en construction.

SOURCE Garantie de construction résidentielle (GCR)

Renseignements: Jean-Sébastien Lapointe, Conseiller principal, Communications et Affaires publiques, Cellulaire : 438 837-4687, [email protected]