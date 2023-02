Achat d'une habitation neuve : plusieurs acteurs unis pour mieux informer les consommateurs

MONTRÉAL, le 24 févr. 2023 /CNW/ - Garantie de construction résidentielle (GCR) lance aujourd'hui une nouvelle campagne de sensibilisation auprès des consommateurs grâce à la diffusion de 12 nouvelles capsules vidéo. Plusieurs d'entre elles ont été réalisées avec la collaboration de partenaires, soit l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ), le Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ), l'Association des consommateurs pour la qualité dans la construction (ACQC) et SOS Plan de garantie résidentielle. Par cette campagne, GCR souhaite toujours mieux informer les consommateurs sur leurs protections, droits et responsabilités lorsque ceux-ci s'apprêtent à acquérir une habitation neuve ou songent à le faire.

« Nous nous entendons tous qu'acheter une habitation neuve est pour la plupart des ménages l'investissement le plus important de leur vie. Une acquisition aussi importante vient forcément avec des droits et des responsabilités. Nous croyons donc qu'il est primordial d'informer et de sensibiliser les consommateurs en la matière », déclare Daniel Laplante, président-directeur général de GCR.

La campagne traitera de plusieurs sujets d'actualité liés à la protection des consommateurs dans l'industrie de la construction neuve.

L'importance d'être accompagné par un professionnel du bâtiment lors de son inspection préréception

L'inspection préréception de son habitation neuve est une étape non seulement obligatoire, mais cruciale pour tout acheteur. GCR recommande depuis longtemps aux consommateurs d'être accompagnés par un professionnel du bâtiment. En plus d'être l'objet d'une capsule vidéo, ce sujet fera l'objet de plusieurs actions de communication. GCR abordera ce sujet plus spécifiquement dans un autre communiqué de presse publié très prochainement.

La dénonciation nécessaire dans un délai raisonnable d'une problématique avec la propriété

Dans une des capsules vidéo diffusées, GCR soulignera aux consommateurs qu'il leur faut agir sans délai lorsque ceux-ci découvrent une problématique avec leur propriété neuve. La réglementation indique en effet que la découverte d'une problématique doit être dénoncée dans un délai raisonnable afin qu'elle puisse être reconnue en réclamation. En étant proactifs, les consommateurs s'assurent que la problématique découverte ne s'aggrave pas au fil du temps et qu'elle puisse être reconnue par GCR en réclamation.

Les précautions à prendre lorsqu'on verse un acompte

Une capsule en compagnie de l'ACQC abordera le thème du versement d'un acompte, une pratique courante lors de l'achat d'une habitation neuve. Celle-ci est légale, mais les consommateurs ont néanmoins des précautions à prendre.

« Cette question est importante et nous sommes heureux de pouvoir rappeler aux consommateurs par cette campagne la couverture maximale de 50 000 dollars offerte par GCR ainsi que les modifications législatives lorsqu'il s'agit de verser un acompte en copropriété. » -- Marc-André Harnois, directeur général de l'ACQC.

Quoi savoir lorsqu'un courtier immobilier est impliqué dans l'achat d'une habitation neuve ?

Souvent, la vente d'une habitation neuve se fait directement entre l'entrepreneur et l'acheteur. Cependant, il arrive parfois qu'un courtier immobilier soit impliqué dans le processus. Avec la présence de l'OACIQ, une des capsules informera les consommateurs sur les éléments à connaître lorsqu'un courtier immobilier est impliqué dans l'achat d'une habitation neuve.

« Lors de l'achat d'une propriété neuve, le promoteur peut être représenté par un courtier immobilier, qui doit vous offrir un traitement équitable. En tant qu'acheteur, vous pouvez aussi retenir les services de votre propre courtier, qui devra vous représenter et défendre vos intérêts. Le registre des titulaires de permis de l'OACIQ permet de vérifier le dossier d'un courtier immobilier. Le guide de l'acheteur de l'OACIQ s'avérera aussi un outil précieux, à toutes les étapes de la transaction. » -- Sandra Barrette, directrice du centre de renseignements Info OACIQ.

Plusieurs vidéos spécifiques à la copropriété

L'inspection préréception des parties communes, la dénonciation d'une problématique en condo et les choses à savoir avant d'acheter un condo neuf sont des éléments qui seront traités dans des capsules conjointes avec le RGCQ.

« La copropriété divise est un secteur de l'habitation qui comprend bien des particularités, que ce soit les parties communes et les parties privatives, le rôle et les responsabilités du syndicat de copropriété et celles d'un copropriétaire par rapport au plan de garantie obligatoire. Avec ces vidéos, nous contribuons à informer le public afin qu'il puisse prendre ses décisions en connaissance de cause. » -- Denise Brosseau, directrice générale du RGCQ.

Quoi faire en cas de désaccord avec une décision rendue par GCR ?

Par ailleurs, les recours possibles pour les propriétaires d'une habitation neuve et l'accompagnement dont ils peuvent bénéficier feront aussi l'objet d'une capsule vidéo spécifique.

« SOS Plan de garantie résidentielle offre un accompagnement auprès des consommateurs ayant une propriété neuve garantie par GCR lorsque ceux-ci ont des démarches à effectuer, notamment lorsqu'ils désirent se prévaloir de la médiation ou de l'arbitrage. Cette campagne d'information entre en droite ligne avec ce que nous faisons. » -- Gina Baroni, directrice de SOS Plan de garantie résidentielle.

Des partenaires de marque pour la campagne

Comme mentionné plus haut, GCR a pu compter sur la collaboration de plusieurs partenaires. Elle tient donc à remercier l'ACQC, l'OACIQ, le RGCQ et SOS Plan de garantie résidentielle pour leur participation à cette campagne de sensibilisation.

« Nous sommes fiers d'avoir pu compter sur la collaboration et la participation de plusieurs de nos partenaires dans la réalisation de ces capsules vidéo qui joueront un rôle important en matière de protection des consommateurs », conclut M. Laplante.

