Achat d'une habitation neuve - Développer les bons réflexes chez les consommateurs

MONTRÉAL, le 24 mars 2021 /CNW Telbec/ - Souhaitant favoriser la protection des consommateurs, Garantie de construction résidentielle (GCR) est fière de lancer une grande campagne nationale afin de sensibiliser les consommateurs qui s'apprêtent à acheter une habitation neuve ou qui songent à le faire. Cette campagne sera déployée à travers les radios du Québec ainsi que sur les médias numériques au cours du printemps.

Par cette campagne, GCR souhaite que les consommateurs développent les bons réflexes et fassent un choix éclairé avant d'effectuer ce qui est souvent le plus grand investissement de leur vie, soit l'acquisition d'une propriété neuve.

« Acheter une habitation neuve est un processus de longue haleine : c'est palpitant et stressant à la fois. La majorité des entrepreneurs sont honnêtes, compétents et remplissent adéquatement leurs obligations vis-à-vis de leurs clients. Il reste que nous sommes aussi régulièrement témoins d'histoires tristes -- voire d'horreur -- vécues par des consommateurs. Pour minimiser les chances que des situations semblables se produisent, nous avons choisi de sensibiliser ceux-ci aux vérifications toutes simples qu'ils doivent faire dès le départ. Davantage de consommateurs avertis équivaut à davantage d'histoires d'achat qui se déroulent bien » souligne Daniel Laplante, président-directeur général de GCR.

Les quatre questions à se poser

En 2020, GCR a mis à la disposition des consommateurs le Répertoire des entreprises accréditées, un outil gratuit en ligne comprenant des informations pertinentes sur chaque entreprise en construction résidentielle neuve accréditée au plan de garantie obligatoire. La campagne de sensibilisation sera axée sur les bons réflexes à développer et notamment sur les quatre questions que doit se poser tout consommateur avant d'acheter une habitation neuve couverte par le plan de garantie obligatoire :

Est-ce que mon entrepreneur est accrédité chez GCR ? Est-ce que ma propriété est enregistrée chez GCR ? Est-ce que des non-conformités ont été détectées en inspection par GCR ? Est-ce que des dossiers et des points de réclamation ont été reconnus par GCR ?

Rappelons que l'accréditation chez GCR d'un entrepreneur qui souhaite bâtir des habitations neuves assujetties au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs est obligatoire selon la loi, tout comme l'enregistrement de chacun des bâtiments qu'il construit. Soulignons qu'il est également obligatoire que l'entrepreneur détienne la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec (1.1.1. ou 1.1.2.).

Pour visionner les deux vidéos qui seront utilisées dans le cadre de cette campagne de sensibilisation :

Huit autres vidéos de sensibilisation diffusées prochainement

En plus des deux vidéos utilisées dans cette campagne de sensibilisation, huit autres capsules vidéo seront diffusées dans les prochaines semaines par GCR sur les médias numériques. Certaines seront destinées aux consommateurs, d'autres aux entrepreneurs, ou encore à l'ensemble du public. L'ensemble de ces vidéos aura également comme objectif de développer les bons réflexes chez nos clientèles en plus d'expliquer les actions de GCR dans le traitement d'une réclamation et en inspection. Voici les sujets de ces vidéos :

Face à une problématique avec ma propriété, que dois-je faire ?

De quelles façons GCR protège-t-elle les acheteurs d'une habitation neuve ?

Le démarrage des garanties associées aux parties communes

GCR en chantier : la conciliation

GCR en chantier : l'inspection

La marche à suivre pour devenir un entrepreneur accrédité chez GCR

La Zone GCR

Un de vos clients dénonce une problématique : ce que vous devez faire en tant qu'entrepreneur !

À propos de Garantie de construction résidentielle

Garantie de construction résidentielle a pour mission d'administrer le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs pour l'ensemble du Québec et d'assurer la protection des acheteurs. Son engagement vise l'amélioration de la qualité de la construction résidentielle et son conseil d'administration regroupe notamment des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et du droit, des représentants d'organismes gouvernementaux et des personnes issues des associations de consommateurs et d'entrepreneurs en construction.

www.garantiegcr.com

