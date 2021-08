Accueil des réfugiés afghans - « Tout le monde a un sentiment d'urgence, sauf la CAQ » - Christine Labrie

SHERBROOKE, QC, le 29 août 2021 /CNW Telbec/ - En marge de la marche de solidarité envers le peuple afghan prévue aujourd'hui à Sherbrooke, le responsable de Québec solidaire en matière d'immigration, Andrés Fontecilla, et la députée de Sherbrooke, Christine Labrie, réclament au gouvernement de la CAQ la réouverture immédiate du programme de parrainage collectif de réfugiés, suspendu depuis octobre 2020. M. Fontecilla et Mme Labrie proposent également de mettre sur pied une cellule de crise à Sherbrooke pour faciliter l'accueil des réfugiés afghans.

« La situation est catastrophique pour les réfugiés afghans qui doivent quitter leur pays dans l'urgence. Il y a énormément de demandes de la part d'organismes et de citoyens pour parrainer des familles afghanes et leur permettre de s'installer au Québec en toute sécurité, mais c'est impossible parce que la CAQ a suspendu le programme de parrainage des réfugiés. Tout le monde a un sentiment d'urgence, sauf la CAQ. C'est troublant de constater que ce gouvernement prône l'égalité entre les femmes et les hommes, mais qu'il ne lève pas le petit doigt pour accueillir au Québec des personnes qui doivent fuir leur pays justement parce que les droits des femmes y sont menacés », déplore Mme Labrie, dont la circonscription accueille la plus grande communauté afghane au Québec en dehors de Montréal.

Depuis plusieurs mois, les organismes en immigration et les familles prêtes à parrainer des réfugiés proposent des solutions à la ministre de l'Immigration pour redémarrer le programme d'accueil collectif, sans jamais être entendus. Afin d'accélérer l'accueil des réfugiés que François Legault prétend vouloir accueillir, le responsable solidaire en matière d'immigration, Andrés Fontecilla, presse la ministre Nadine Girault de rouvrir le programme de parrainage collectif qu'elle a suspendu depuis octobre 2020.

« Depuis que la ministre Girault a suspendu le programme de parrainage collectif des réfugiés en octobre 2020, des centaines de personnes réfugiées ont été empêchées de venir s'installer au Québec. Ce n'est pas ce que j'appelle remplir son devoir de solidarité internationale. Si François Legault est sincère dans sa volonté d'accueillir les réfugiés afghans, il doit donner la consigne à sa ministre de l'immigration, Nadine Girault, de rouvrir immédiatement le programme de parrainage collectif et d'augmenter les seuils d'accueil de réfugiés. Les Québécois ont une capacité d'accueil extraordinaire et il veulent qu'on tende la main à celles et ceux qui ont lutté contre l'obscurantisme taliban au péril de leur vie », martèle M. Fontecilla.

Afin de faciliter l'accueil des familles afghanes en quête de refuge au Québec, les député-es solidaires appellent également le gouvernement de la CAQ à mettre en place une cellule de crise qui serait conjointement gérée par le ministère de l'Immigration et différents organismes qui travaillent avec les réfugiés et qui ont une expertise terrain. Cette cellule de crise servirait à coordonner l'effort que le Québec doit faire face à cette crise humanitaire.

